Bea Vande Cavey was meer dan 40 jaar ICT-coördinator in het VHSI

Over enkele dagen trekt Bea Vande Cavey (65) de deur van het Vrij Handels- en Sportinstituut (VHSI) definitief achter zich dicht. Ze was er het grootste deel van haar 43-jarige schoolloopbaan actief als ICT-coördinator.

“Toen ik hier in 1979 begon als leerkracht economie was er nog helemaal geen sprake van computers in het onderwijs”, vertelt Bea enthousiast. “Enkele jaren later stond er in elke klas één grote ‘bak’ en sindsdien is het aantal computers alsmaar blijven toenemen. Ik denk dat er nu op onze school zo’n 300 pc’s en ruim 100 laptops beschikbaar zijn. Vanaf volgend schooljaar verdwijnen zelfs de computerklassen en werkt elke leerling op zijn eigen laptop.”

Warme school

“Ik denk met heel veel plezier terug aan die lange periode in het VHSI. Dit is een warme school. Er heerst hier een open sfeer, waardoor we een goed contact hebben met onze leerlingen. Jammer van die coronajaren, want het verplichte afstandsonderwijs heeft het groepsgevoel geen deugd gedaan. Ik zal de vele sociale contacten met de collega’s en de leerlingen zeker missen.”

Bea Vande Cavey heeft in haar lange onderwijscarrière niet enkel de digitale wereld zien veranderen, maar ook het schoolleven is niet meer zoals veertig jaar geleden. “Jonge gasten zijn nu veel mondiger dan vroeger, maar dat is zeker geen slechte zaak. Alleen het overmatig gebruik van hun mobiele telefoon vind ik iets minder. Tieners zijn kinderen van hun tijd en dat moeten we respecteren. Ik heb daar ook helemaal geen moeite mee.”

Fervente LEGO-bouwer

“Ik heb helemaal geen schrik van het zwarte gat”, lacht de ICT-coördinator van het VHSI. “Ik ben een fervente LEGO-bouwer. Er liggen bij mij thuis stapels dozen op me te wachten. Ik zal mijn vrije tijd goed kunnen gebruiken. Daarnaast wil ik genieten van elk moment met mijn kleindochter. Op 1 september gaat ze voor het eerst naar de kleuterschool. Symbolischer kan het toch niet? Ik zet die dag een punt achter mijn onderwijsloopbaan en voor Khloé gaat de schoolpoort voor het eerst wagenwijd open.” (PDC)