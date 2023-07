Baue Gabriel (22) wint VIVES Award graduaat Sales 2022-2023: “Ik viel wat uit de lucht”

Op vrijdag 23 juni won Baue Gabriel (22) een award voor zijn graduaatsproef in Sales. Hij verdedigde zijn werk voor een jury en versloeg daarmee de vier andere genomineerden. Baue werkte onlangs zijn project binnen het bedrijf PAC Interiors af. Hij zorgde ervoor dat de beautysector als nieuwe branche binnen het bedrijf werd geïntroduceerd.

Volgens de jury liet Baue alle aspecten van de opleiding Sales aan bod komen in zijn graduaatswerk, waardoor hij de verdiende winnaar was. Voor Baue kwam de overwinning echter onverwacht: “Ik viel een beetje uit de lucht toen ze aankondigden dat ik de award kreeg. De andere deelnemers waren namelijk ook sterk. Natuurlijk ben ik wel blij. Het is mooi meegenomen.”

Baue was al afgestudeerd als kapper, maar vond het niet volledig zijn ding. Toen hij bij het graduaat Sales Support terechtkwam, voelde hij zich meer op zijn plaats. “Zelf de handelingen van een kapper uitvoeren vind ik niet fijn. De sector interesseert mij wel en dat heb ik kunnen toepassen op mijn stageplaats”, vertelt Baue enthousiast. Hij kwam bij de firma PAC Interiors terecht, een bedrijf dat kapsalons inricht. De jonge student besloot om de firma uit te dagen en een volledig nieuwe sector binnen het bedrijf te brengen: de schoonheidsspecialisten.

Toonzaal voor beautysector

“Eerst voerde ik een marktonderzoek uit, daarna zocht ik een partner die PAC Interiors daarin kon ondersteunen. Uiteindelijk kwam ik bij Bellezi terecht. Dat is een Nederlands bedrijf dat vrij vernieuwend is”, vertelt Baue.

Samen met schoonheidsspecialisten zocht hij uit wat ze tekortkwamen in hun salon en waarin PAC Interiors dus kon verbeteren. “Uiteindelijk kreeg ik een budget om een toonzaal in te richten voor de beautysector. Dat is sinds deze week klaar”, zegt Baue enthousiast.

Ook PAC Interiors was tevreden van Baues werk, want hij mag er meteen aan de slag als verkoper. “Ik kijk ernaar uit om me nog meer te verdiepen in de verkoopsector. Nu verkoop ik los meubilair, maar mijn ultieme droom is om aan volledige projectverkoop te kunnen doen”, sluit Baue af.

(SVD)