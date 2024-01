Basketbalclub Oostende geeft initiatie in Beweegschool De Puzzel: “Bewegen essentieel in opvoeding”

Coach Thomas Dreesen en enkele spelers van de Coretec Basketbal Academy van Filou Oostende hebben vorige dinsdag de meer dan honderd kinderen van beweegschool De Puzzel in Zandvoorde laten kennismaken met basketbal.

“Voor BCO is het een mooi teken dat de eerste beweegschool van Vlaanderen in onze stad is”, merkt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende, op. “Een kleine school zoals De Puzzel bewijst zo dat bewegen en sporten essentieel zijn voor een sterke opvoeding. Door hier een training met de jongeren te organiseren willen we hen extra stimuleren.”

Naar een match

“Alle leerkrachten en de kinderen met hun ouders zijn trouwens uitgenodigd op de eerstvolgende thuismatch, op zondagnamiddag 28 januari tegen Kortrijk Spurs. Zo kunnen ze live de sfeer voelen en een match meemaken vanop de eerste rij. Dat moet hen nog meer aanzetten om te sporten en – waarom niet – om te basketten. Met meer dan 600 leden binnen de basket@sea-familie zijn we trouwens de grootste sportclub van de Oostendse regio. En daar zijn we best fier op”, aldus nog de CEO van Filou.

Basisschool De Puzzel van het gemeenschapsonderwijs GO! ging dit jaar van start als eerste beweegschool in Vlaanderen. “Bewegen in al zijn facetten komt bij ons aan bod doorheen de hele schooldag. Bewegen naar school, tijdens de schooluren en na de schooluren. Minder lang stilzitten, zeg maar”, zegt turnleerkracht Alix Tonnon.

Vijf uur bewegen

“We willen de referentie worden op het vlak van bewegen tijdens de lessen”, benadrukt directeur Winny Boey. “Wij gaan voor meer bewegen en minder lang stilzitten in de klas, voor alle leerlingen. Daarom bieden we sinds dit jaar vijf uur bewegen aan tijdens de lesuren. Dat pakket bestaat uit twee uren lichamelijke opvoeding, en drie uur beweegvriendelijk lesgeven, in verschillende vakken zoals wiskunde, taal, werkelijkheidsonderricht, muzikale vorming en zelfs Frans. Door in te zetten op extra beweging dragen we ons steentje bij voor een betere gezondheid van opgroeiende kinderen.”

Meer info: www.godepuzzel.be.