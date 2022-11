Basisschool Zilvermeeuw opent tweede Zilverbieb

Na de inhuldiging van de schoolbibliotheek in de Groenestraat vorige week vrijdag, werd ook in de tweede vestiging van basisschool de Zilvermeeuw in Uitkerke een splinternieuwe schoolbibliotheek in gebruik genomen.

De schoolbieb kreeg ook hier de toepasselijke naam Zilverbieb. Bedoeling is om de kinderen weer meer aan het lezen te krijgen. “Zoals overal in Vlaanderen merkten ook wij immers dat de leesvaardigheid van onze leerlingen sterk achteruitging”, aldus zorgcoördinator Wenny Gurdebeke.

Voor beide bibs werd een grote collectie nieuwe boeken aangekocht. De school organiseerde hiervoor een sponsorloop. (WK)