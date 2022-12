Basisschool Vlam in Menen wil anderstalige ouders Nederlands leren via koken en krijgt daar 19.000 euro voor

In de basisschool Vlam in Menen willen ze vanaf volgend jaar 10 ouders op een originele manier Nederlands leren. Een taalbad – of beter nog een taalbain-marie – via kooklessen. De school krijgt er alvast een subsidie van 19.000 euro voor, waarmee het onder meer de keuken beter kan uitrusten.

Op een boogscheut van de Franse grens én in het hart van Menens meest multiculturele wijk. Het mag niet verwonderen dat de diversiteit in de basisschool Vlam hoog is. 29 nationaliteiten op 251 leerlingen. Meer dan de helft heeft niet de Belgische nationaliteit. Meer nog, 19 procent is zuiver Belgisch.

Dat toont zich ook bij de ouders, die vaak het Nederlands niet of nauwelijks machtig zijn. Niet evident voor de communicatie met de school. “We werken daarom ook vaak met pictogrammen en Google Translate is nooit veraf”, vertelt directeur Isabel Vandecandelaere. “Kinderen kunnen ook hun eigen taal inzetten om te helpen. Echter, Nederlands blijft de taal die ons verbindt. We promoten dat ook en benadrukken dat er een inspanning moet geleverd worden.”

Leergemeenschappen

Om ook ouders te helpen bij dat Nederlands levert ook de school zelf inspanningen. “Zo zetten we nu op maandelijks enkele uren in op leergemeenschappen. De ouders komen tesamen tijdens een ontmoetingsmoment waarbij ook de brugfiguur van de stad aanwezig is om elkaar te leren kennen, maar ook om bij te leren over ons onderwijs en onze cultuur.”

Nu wil de school nog een stapje verder gaan en start het met een kookproject. Vanaf begin 2023 wil het tweewekelijks in de potten roeren met een tiental ouders die geen Nederlands spreken. “Het is een functionele en laagdrempelige manier om mensen in een taalbad te steken in de vertrouwde omgeving van de school”, weet Isabel Vandecandelaere.

Meer dan een taalbad

Het project is echter veel meer dan enkel een taalbad. “Bovendien kunnen ze door ook thuis te koken het Nederlands blijven herhalen. Met een website hoort er ook een digitaal luik bij en er is ook het sociaal contact. Op die manier hopen we dat ook de kinderen er baat bij hebben en dat het de deelnemers kan helpen om de arbeidsmarkt op te gaan.”

Ook de groep Vinci was overtuigd en via haar fonds schenkt het 19.000 euro aan de school om die plannen waar te maken. Broodnodig, zeker op logistiek vlak. “Onze kleine keuken heeft nu enkel een oven en microgolfoven. We zouden een deel vernieuwen en er extra ovens in voorzien”, aldus de directrice. Maar het gaat om meer dan geld. “We kregen met Stijn Degryse van Actemium en Kevin Puype van Axians ook twee peters toegewezen. Met hun blik vanuit het bedrijfsleven zorgen ze voor een bredere kijk op het project.”