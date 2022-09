Basisschool ‘t Polderhart verwelkomt Marcellino

Marcellino Mergan (26) is sinds 1 september een nieuw gezicht in de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart. De Antwerpenaar gaat er twee dagen per week aan de slag met de taalvaardigheid van de leerlingen. Hij geeft ook taallessen aan anderstalige nieuwkomertjes.

“Van een grootstedelijke context naar het landelijke West-Vlaanderen, te midden van de polders. Zuienkerke was even wennen, maar ik ben in een fantastisch leuk team terechtgekomen”, zegt Marcellino, die hier de liefde achterna kwam.

“Mijn partner kreeg een jobaanbieding aan de kust. Samen zijn we in Heist beland. Fijn om ’s ochtends tussen de velden naar het werk te rijden: dat geeft een weids, open gevoel. Ik merk ook aan de kinderen hier, dat ze meer ‘buitendingen’ doen”, zegt Marcellino.

Taallessen

Marcellino vond zijn roeping in het onderwijs na eerst twee jaar rechten te hebben gestudeerd. “Ik geef les in het eerste leerjaar en kindjes leren lezen is één van de mooiste uitdagingen die bestaan. Eigenlijk ben ik ‘vlinder’: de andere dagen van de week sta ik in Sijsele voor de klas in de gemeentelijke basisschool Het Spoor. Ik geef ook taallessen aan anderstalige nieuwkomertjes”, aldus Marcellino.

“Dat is een uitdaging waarbij er heel visueel wordt gewerkt: met de ogen, met prentjes en gebaren. Samen met de zorgjuf vangen we die kindjes zo goed mogelijk op. Een veilig gevoel creëren, is de eerste voorwaarde om nieuwe leerstof te kunnen opnemen.”

Vaste structuur

Weer een andere uitdaging is de leerlingen na twee schooljaren in coronacrisis opnieuw te laten wennen aan de vertrouwde schoolomgeving. “Veel kinderen hebben die vaste structuur echt gemist”, vertelt Marcellino.