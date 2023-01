Basisschool Sint-Paulus wint Scholenchallenge van KV Kortrijk

Dinsdagnamiddag kende de KV Kortrijk Scholenchallenge waarbij Kristof D’Haene en KVK de basisschool Sint-Paulus uitdaagde haar hoogtepunt. Basisschool Sint-Paulus slaagde er in de uitdaging van KVK-kapitein Kristof D’Haene te realiseren.

KVK-kapitein Kristof D’Haene daagde de school uit om mee te doen aan de KV Kortrijk Scholenchallenge. Hij gaf hen 5 opdrachten: maak met de hele school een tifo voor KV Kortrijk, organiseer een rood-witte dag op jullie school, kom in de media, zing het liedje Vis in de Leie en luider dan 100 decibel en maak een motivatiefilmpje voor de KVK-spelers. Als de school slaagde mochten ze de wedstrijd KV Kortrijk-KV Oostende bijwonen nu zaterdag. De Basisschool Sint-Paulus slaagde met brio. “We hebben nog maar weinig zoveel enthousiasme en inzet gezien”, glunderen kapitein Kristof D’Haene en sterspeler Felipe Avenatti.

Op de school werd er in de namiddag een rood-wit evenement gehouden waarbij Miss & Mister KVK verkozen werden: de eer was weggelegd voor Laure en Nelson die als beloning de aftrap mogen geven van de wedstrijd KV Kortrijk-KV Oostende. Mathis, de jongleerkampioen ‘balletje in de lucht houden’ – 394 keer! – mocht het samen met Mohamed en Jerome, opnemen tegen beide spelers en … Mathis won. Het lied Vis in de Leie haalde 102 decibel geluidssterkte. Opzet geslaagd dus.

D’Haene Kerl vo ’t leven

De school maakte van de gelegenheid gebruik om kapitein Kristof D’Haene te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de club met een grote tifo die komende zaterdag ontrold wordt in vak P tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Oostende. Die tifo met daarop ‘D’Haene Kerl vo ‘t leven’, wordt door de kinderen van de school gemaakt. Ook wordt een motivatiefilmpje gemaakt waarin de kinderen van Sint-Paulus de spelers aanmoedigen. “Dit zal trainer Storck gebruiken in zijn wedstrijdvoorbereiding”, weet kapitein D’Haene.

“Sint-Paulus wierp alles in de strijd om haar status van dé KVK-school te bevestigen, mij als kapitein te bedanken en opnieuw vak P in het stadion te vullen met fans.”