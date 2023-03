Basisschool Sint-Henri in Houthem slaat de handen uit de mouwen met project ‘Ga voor een groene koer’

Basisschool Sint-Henri, weggemoffeld in het centrum van de Komense deelgemeente Houthem, wordt een pak groener. Dankzij het project ‘Ga voor een groene koer’ kreeg de school een subsidie toegekend en moet een deel van het beton wijken voor een groene speeloase.

Handen uit de mouwen! Dat was het motto voor verschillende leerkrachten, ouders en kinderen afgelopen zaterdag. Met schoffels, hamers en schoppen in de hand sloopten ze een stuk van de speelplaats van basisschool Sint-Henri in Houthem.

Groene speeloase

“Het project ‘Ga voor een groene koer’ werd door de regionale overheid in het leven geroepen”, lacht Peggy Delbecque (41). De leerkracht maakt niet alleen deel uit van het team van de school, ze is eveneens de drijvende kracht achter het project. “De opzet is om beton om te ruilen voor groen en zo heuse belevingsplaatsen voor de kinderen te maken. Ze leren over de natuur, we hebben een plaats om buiten les te krijgen, maar ze leren pakweg ook de impact van de seizoenen op de planten en dieren. We dienden ons dossier in en kregen een goedkeuring, compleet met subsidie. Koppel dit aan het feit dat we dankzij onze zonnepanelen ook op de energierekening heel wat hebben kunnen besparen en we kregen de kans om middenin onze speelplaats een groene oase te bouwen. De leerkrachten van de school en de ouders van de kinderen stelden ook voor om een groot deel van het werk zelf te doen, zodat ons dat ook heel wat meer mogelijkheden gaf.”

Voor het ontwerp en de uitvoering van de groene speeloase werd beroep gedaan op Biloba, het ecologische tuinbouwbedrijf van Louis Dubuc en Louis Mouton. “We kozen bewust voor een kind- en onderhoudsvriendelijke opstellen”, lacht het duo. “Een boshut van geweven takken die mee met de kinderen groeit, een speelruimte en het geheel omringd door een haag waar fruit aan kan groeien. Bessen of frambozen? Het zal hier allemaal hangen. Of het lang zal blijven hangen tijdens de speeltijd, met alle zoetebekjes die hier spelen, is nog maar de vraag. Het is in ieder geval puur natuur en volledig gezond.”