Basisschool Reuzenhuis uit Tielt test samen met de hulpdiensten intern noodplan uit

De oefening waarbij zowel de politie, brandweer en het Rode Kruis betrokken waren had als doel om het intern noodplan van Basisschool het Reuzenhuis in Tielt te testen. De multidisciplinaire oefening was ook voor de diverse hulpdiensten het moment om hun samenwerking tijdens een eventuele ramp onder de loep te nemen.

Nadat leerkrachten een hevige rookontwikkeling vaststelde bij een printer in de school werden om 13.30 uur de hulpdiensten via een fictieve melding bij de 112 centrale verwittigd, onmiddellijk het startshot voor de oefening.

Meerdere ploegen rukten uit en haastten zich naar de school in de Gruuthusestraat terwijl de leerlingen onder begeleiding van de leerkrachten rustig hun weg zochten naar de in het evacuatieplan vastgelegde verzamelpunt.

Volgens het scenario van de oefening werd een leerkracht voor verzorging met de uitgerukte ambulance afgevoerd terwijl twee leerlingen uit klas 4 de nodige zorgen kregen voor de opgelopen brandwonden. De toegesnelde brandweer kreeg het vuur en de rook (van een rookmachine) snel onder controle en kon zo zorgen dat de klassen zelf gevrijwaard bleven.

Aan de oefening namen 19 brandweermannen van de posten in Tielt en Aarsele deel. “Vooral belangrijk om de samenwerking tussen politie, brandweer, 112-centrale, ambulanciers,… op het terrein te optimaliseren”, aldus Nico De Vrieze van de brandweerzone Midwest. De hele oefening maakte deel uit van een project van klas 4 rond de veiligheidsdiensten. De klas zelf bezocht zo in de voormiddag al de brandweer, politie en het Rode Kruis.

Door de realistische aanpak van de evacuatie-oefening, die anders meer op routine verliep, werd het echter voor alle 200 leerlingen van het Reuzenhuis een zeer leerrijke praktijkervaring.