Basisschool O.L.V. van Vlaanderen start crowdfunding om droomspeelplaats te realiseren

Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in de Beverlaai lanceerde bovenop verschillende evenementen vorige week een crowdfunding om geld in te zamelen om hun droomspeelplaats te realiseren. “Van een saaie speelplaats omringd door muren naar meer beleving en natuurlijke elementen”, zegt Angelique Vlieghe (36), één van de vier trekkers. Op vrijdag 19 januari komt burgemeester Vincent Van Quickenborne de eerste steen uithalen om 18 uur.

Leerkrachten Angelique Vlieghe, Marjolein Braekevelt, Lone Ameye en Hanne D’hoop zetten hun schouders onder het vernieuwen van de speelplaats. “De leerlingen dachten na over hun droomspeelplaats en we bundelden die ideeën samen. Zo kwamen we tot een duurzame oplossing want de kleine initiatieven bleken niet voldoende. We gaan onze speelplaats ontharden en willen een mega klim- en klauterparcours en een boomhut met apenbruggen. We willen meer speel- en ontwikkelingskansen creëren voor onze kinderen en hen de kans geven om zich te kunnen uitleven en beter tot spel te komen. Daarnaast is rust voor sommigen ook zeer belangrijk. Dit leidt tot minder conflicten en meer samenspel. We willen ook meer ontmoetingskansen scheppen om tot verbinding te komen”, aldus Angelique.

Voor de droomspeelplaats heeft Basisschool Vlaanderen nog zo’n 55.000 euro nodig. Om dit te financieren organiseert de kerngroep ook nog vijf evenementen: Glow walk op 19 januari om 18 uur waarbij , Comedy Night met Han Solo en Erhan Demirci op 1 maart om 19 uur, een kidskamp in de paasvakantie van 8 tot 12 april, een quizavond op 19 april en hun schoolfeest op 26 mei. Ook het oudercomité steunt hun project met allerlei acties. De werken starten 1 juli, leerkrachten én ouders zullen samen de handen uit de mouwen steken om de kinderen tegen 1 september hun droomspeelplaats te bezorgen.

Wie wil steunen kan dat door een sponsoring bij een event of een gift. “We hebben nu al bijna 7.000 euro ingezameld. We hebben er goede moed in dat we er zullen geraken”, besluit Angelique.