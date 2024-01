Basisschool Mikado bouwt speelplaats van de toekomst:“Er zal veel te ontdekken zijn”

Basisschool Mikado uit Dentergem is een van de scholen die geselecteerd is voor de projectoproep ‘Natuur in je school’ van de Vlaamse overheid. Ze diende een projectvoorstel in voor de vernieuwing van haar speelplaats, naast de bouw van een nieuwe eetzaal. De overheid gaat het project nu financieel steunen.

Van de 241 projectvoorstellen haalden de 167 beste de selectie voor een subsidie. “Voor de uitwerking van ons voorstel hebben we de hulp ingeroepen van BLES, wat staat voor Buiten Leren en Spelen”, zegt directrice Els Desmet.

“Naast een team van leerkrachten werden de leerlingen en ouders bevraagd. We stelden een kerngroep samen met ouders, sympathisanten en leerkrachten. Met al deze input ging Dieter Willems van Beleefdetuin aan de slag om een mooi voorontwerp te maken. Met dit plan haalde we een subsidie van maar liefst 137.060 euro binnen. Het totaalproject zal om en bij de 195.000 euro kosten.”

Mogelijkheden

In het ontwerp zijn twee speeleilanden met verschillende ondergrond bestaande uit zand en boomschors uitgewerkt. Elk eiland heeft een speelkuil én een speelberg.

“Rond het ene eiland voorzien we een fietsparcours met diverse ondergronden van houten planken en kasseien. Er wordt eveneens een deel voorzien waar er met water kan worden gespeeld. Via een pomp kunnen kinderen water oppompen en dan een parcours mee uitbouwen. Ook een zitzone met rustplekjes, een buitenklas en een sportterrein worden voorzien. Deze groen-blauwe speelplaats voor de toekomst belooft dus heel wat mogelijkheden voor de kinderen om op ontdekking te gaan. Verschillende studies hebben bewezen dat dergelijke speelplekken ook een goede aanpak voor het pestprobleem betekenen. Doordat de kinderen op veel manieren worden uitgedaagd, daalt het pesten.”

Alle hulp welkom

Ondertussen trok het leerkrachtenteam al naar de Sint-Paulusschool in Kortrijk om er een groen-blauwe speelplaats in het echt te zien. “We volgden ook nog een sessie omtrent uitdagend spelen bij de Arteveldehogeschool in Gent”, vervolgt Els.

“De bouw van de nieuwe eetzaal liep door administratieve zaken enige vertraging op, maar de hele procedure wordt nu weer met spoed opgenomen. Het zou de bedoeling zijn om in september van dit jaar met de bouwwerken te kunnen starten, bij het begin van het nieuwe schooljaar. Er zal nu gekeken worden voor de planning van de werken van de speelplaats en gezocht worden naar hulp voor de uitwerking. De centen die de school zelf moet investeren in deze klimaatspeelplaats zullen onder andere gehaald worden via de opbrengsten van schoolfeesten van de voorbije jaren die hiervoor opzij zijn gezet. Alle hulp, sponsoring en meedenken is steeds welkom voor onze speelplaats van de toekomst”, besluit de directrice.