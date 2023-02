Basisschool Het Spoor in Tielt zwaait juf Nadine uit

In basisschool Het Spoor werd dinsdag afscheid genomen van een monument. Juf Nadine Bouvry (61) stond liefst 40 jaar voor de klas en werd op haar laatste werkdag flink in de bloemetjes gezet. Bij het uitgaan van de school trakteerde de juf elke leerling op een zakje snoep en een stevige knuffel.

Nadine Bouvry begon in 1982 met lesgeven in het voormalige dorpsschooltje van Schuiferskapelle. In 2001, toen die school ophield te bestaan, maakte ze de overstap naar Het Spoor. “Ik droeg op mijn eerste werkdag een klassieke blauwe rok, een witte blouse en rode debardeur”, herinnert ze zich nog. “Zoals een echte lerares. Ik gaf er les in het eerste, tweede en derde leerjaar. Maar naar het einde toe zaten al de leerlingen in Schuiferskapelle samen in één klas. Mijn dochter Heleen was toen zelfs de enige leerling van het tweede leerjaar.”

Versieren van de kerk

Na de sluiting van die school (ondertussen is er voor alle duidelijkheid dankzij De Dorpsparel wel terug een sterke dorpsschool in Schuiferskapelle) werd ze in 2001 de nieuwe juf van het eerste leerjaar van Het Spoor. Zo leerde ze tal van kinderen lezen, schrijven en rekenen, terwijl ze de leerlingen ook steeds grondig voorbereidde op hun eerste communie. Samen met haar man ontfermde ze zich ook telkens over het versieren van de kerk. Voor directrice Liesbeth Van Daele is het afscheid van juf Nadine het einde van een tijdperk. “Toen ik zelf in het Spoor startte, was ik de jonkie en was Nadine een gevestigde waarde. Tot op haar laatste werkdag bleef ze zich echter engageren voor tal van schoolse activiteiten. We wensen haar geluk toe met haar welverdiend pensioen.” (SV)