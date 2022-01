Basisschool Het Beverbos wuift juf Ingrid uit: “Ik ga het heel hard missen”

Het Beverbos in Lichtervelde heeft vrijdag afscheid genomen van Ingrid Vandepoele. Juf Ingrid werkte meer dan dertig jaar in de gemeentelijke basisschool. “Het was een echte topdag.”

Vrijdag 28 januari stond in gemeentelijke basisschool Het Beverbos helemaal in het teken van ‘Juf Ingrid’ Vandepoele (63), die na meer dan dertig jaar dienst met welverdiend pensioen ging. “Het was echt een topdag”, vertelt Ingrid.

“In de voormiddag maakten de kinderen van mijn klas een speurtocht, waarna we uiteindelijk in de frituur belandden. In de namiddag werd ik door de directie naar elke klas gebracht. Ik kreeg daar telkens een ingrediënt, zoals zelfrijzende bloem. Ik had echt geen idee wat de bedoeling was, tot ik op de speelplaats een receptenboek overhandigd kreeg. Als kers op de taart waren ook mijn drie kinderen Tim, Leen en Elke aanwezig. Een heel mooie verrassing.”

Van bij de start

Ingrid Vandepoele heeft er een rijkgevulde carrière bij Het Beverbos opzitten. Ze was er al bij van bij de start van de gemeentelijke school in 1979. “Daarna heb ik elders enkele interims gedaan, tot ik halverwege de jaren tachtig een voltijds contract kreeg in Het Beverbos. Sindsdien heb ik voor zowat elke klas gestaan, behalve het derde leerjaar. Ondertussen gaf ik al les aan kinderen van vroegere leerlingen van mij. En alle leerkrachten zag ik hier toekomen. Dat is zo hé, als je de oudste bent.” (lacht)

Afsluiten deed Juf Ingrid in het vijfde leerjaar. Waar stond ze het allerliefst? “Ik heb lang het eerste leerjaar gedaan en dacht dat er niks leuker was. Maar later stond ik ook lange tijd in het zesde leerjaar, wat ook ongelooflijk tof was. Mijn conclusie is dat het allemaal leuk is, dat het het lesgeven is waar ik zo van houd.”

Zesde kleinkindje op komst

En dan de vraag die elke gepensioneerde voorgeschoteld krijgt: wat nu? “Vooral zorgen voor de kleinkindjes, denk ik. Komende zomer word ik voor de zesde keer oma. Ik zal alleszins niet stil zitten, of ik word zot. Ik hou me ook graag bezig met fietsen, reizen en kruiswoordraadsels oplossen.”

Of ze het lesgeven niet zal missen? “Heel zeker. Ik heb het altijd heel graag gedaan en de drive zit er nog altijd in. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan.”