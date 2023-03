Basisschool Groei! bouwt aan toekomst

Verscheidene scholen van de groep GO! Inspira ondergaan binnenkort een grondige metamorfose: er staan nieuwbouwprojecten op stapel. In de basisschool Groei! in de Groezeweg in Vlamertinge zijn de werkzaamheden al aan de gang. “Onze nieuwe school zal het kloppend hart van de buurt vormen.”

“Het gebouw waarin de lagere school was ondergebracht, is ondertussen gesloopt”, zegt Véronique De Merlier, algemeen directeur van de scholengroep. “Er wordt een nieuw gebouw opgetrokken, in twee bouwlagen, met veel uitzicht op de buitenruimte. De school heeft gekozen voor een hedendaags, functioneel en leesbaar gebouw, waar voldoende daglicht is. Vanuit de leefruimtes is een blik op de omgeving een absolute vereiste.”

“De nieuwe school vormt een boeiende omgeving voor kinderen en zal meer dan ooit het kloppend hart van de buurt vormen”, zegt Véronique De Merlier.

Doorgang

“Na ingebruikname van de nieuwe gebouwen worden alle andere schoolgebouwen gesloopt. De vrijgekomen ruimte zal ingericht worden als speelzone en buitenklasjes. In samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek doorlopen het volledige schoolteam en de leerlingen een participatieproject om de buitenruimte via een MOS- of gelijkaardig project te realiseren. De school wil het domein openstellen voor de buurt en doorheen het domein een doorgang voor fietsers en wandelaars bieden.”

De verhuis naar de nieuwe schoolgebouwen is gepland in oktober van dit jaar. (ACK)