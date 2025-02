Basisschool GO! Ter Molen omgedoopt tot Max

Het was een belangrijke dag voor Basisschool GO! Ter Molen Lauwe. Na hun hun derde poëziewandeling onthulde een meer dan fiere directeur, Stefaan Vanbiervliet, de nieuwe naam én logo van de school.

“We zijn zeer verheugd op dit speciale evenement waarbij we de nieuwe naam en het nieuwe logo van onze organisatie zullen onthullen. Onze naamsverandering weerspiegelt de vele veranderingen die onze school zowel fysiek als inhoudelijk heeft doorgemaakt”, zegt directeur Stefaan Vanbiervliet.

Basisschool GO! Ter Molen onderging de laatste maanden al enkele serieuze veranderingen. “De school en werking zijn al heel positief onder handen genomen. Aanpassingen van de gebouwen en onder ander de speelplaats zijn al uitgevoerd. Alsook de verfraaiing van het kleuterblok. En dit is pas het begin, hé”, lacht Stefaan.

Nieuwe wind

Al deze hervormingen konden uiteraard niet zonder een ultieme aanpassing: een nieuwe naam en logo. “Die mochten inderdaad niet ontbreken en vandaag presenteren we met heel veel trots ons nieuw logo: Max, meteen ook onze nieuwe naam”, vertelt Stefaan.

De naam GO! Ter Molen bestond al bijna 50 jaar. Deze naamsverandering zal dus voor een nieuwe wind zorgen voor de basisschool in Lauwe. “Hoewel we nog steeds het pedagogisch project van het GO! als basis gebruiken, leggen we nu een sterkere nadruk op zelfredzaamheid bij de kinderen. We focussen op de ontwikkeling van executieve functies en hechten veel waarde aan lezen. Daarnaast willen we ons programma voor outdoor education verder uitbouwen”, weet Stefaan.

De onthulling werd onder luid applaus onthaald, zowel bij de ouders als bij de leerlingen. “Het is een ontroerend moment voor ons en een mijlpaal om te vieren. En wil je mij nu eventjes excuseren, ik moet nog snel onze vlaggenmasten gaan aanpassen met onze nieuwe mooie banners”, besluit Stefaan Vanbiervliet lachend.