Basisschool Futura uit Wervik zwaait wijkinspecteur Rik Six uit

Basisschool Futura in de Hellestraat wuifde woensdagmorgen wijkinspecteur Rik Six (bijna 58) uit. Zo goed als elke morgen stond hij er op post om de leerlingen veilig de straat te laten oversteken. Donderdag zwaaide Rik Six dan af bij de lokale politie om nu te genieten van zijn pensioen.

Rik Six startte destijds in 1982 bij de rijkswacht in Wilrijk. “Nadien behoorde ik zo’n tien jaar tot de wegpolitie in Anderlecht. Halfweg de jaren negentig kwam ik dan naar de rijkswachtbrigade in de Speiestraat in Wervik. Na de politiehervorming was ik een tijdlang wijkinspecteur in Moorslede en belandde dan in het lokaal commissariaat Wervik. Als wijkinspecteur volgde ik André Desbonnets op. Hij ging met pensioen.”

Rik Six was de wijkinspecteur van Het Park, de Molenmeersen en de buitenrand. “Ik jeunde me nog”, vertelt hij bij zijn afscheid aan de schoolpoort. “Het is een mooie tijd geweest. Ik deed mijn job graag. Of het voor of na de politiehervorming beter was, is een eeuwige discussie. Het was aanpassen en we moesten vooruit.”

In weer en wind

Directie, leerkrachten en leerlingen van de basisschool Futura huldigden hun agent Rik. “In weer en wind stond hij paraat voor onze kinderen”, benadrukt directeur Tom Vandermeulen. “Volgens een beurtrol hielpen vier leerkrachten mee.”

Rik Six kreeg heel wat geschenken. Leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar maakten in de klas een cadeautje. “Ik apprecieer het enorm”, zegt een ontroerde Rik. “Ik ging eigenlijk in stilte vertrekken. Die huldiging was voor mij een complete verrassing. De afgelopen dagen heb ik aan verschillende mensen verteld dat ik met pensioen ga. Er waren er die me spontaan bedankten en dat doet deugd.”

“Hoeveel jaren ik op post stond aan basisschool Futura weet ik niet precies, maar toch zeker tien jaar. Oorspronkelijk stond mijn collega Dirk Degrijse hier maar hij verhuisde naar vrije basisschool De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat. Op mijn wijk had ik geen enkele school en belandde ik dus hier.”

Wie Rik Six aan de schoolpoort zal opvolgen, staat nog niet vast, net als wie hem opvolgt als wijkinspecteur in Wervik.

(EDB)