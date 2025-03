Basisschool De Zonnewijzer wordt opgeknapt, scholengemeenschap wil site overnemen

De stad Poperinge sluit een samenwerkingsovereenkomst met de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge vzw om de gebouwen van basisschool De Zonnewijzer langs de Baljuwstraat in Reningelst grondig te vernieuwen.

“In 2005 (65.090 euro) en 2008 (18.452 euro) voerden we al buitengewone onderhoudswerken uit aan de gebouwen”, vertelt burgemeester Christof Dejaegher. “Intussen is vooral het sanitair blok sterk verouderd. De stad moet het ook aansluiten op het gescheiden rioleringsstelsel in de Baljuwstraat.”

“Daarnaast geeft de school aan dat de refter en de turnzaal dringend aan vernieuwing en verruiming toe zijn. Dit is nog de enige school die eigendom is van de stad. Een opfrissing was meer dan nodig.”

Schattingsverslag

De scholengemeenschap wil de schoolsite overnemen om die daarna aan te passen met subsidies van Agion, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. De stad engageert zich om de refter, garage en turnzaal af te breken. Daarna worden een schattingsverslag en een opmetingsplan voor de verkoop opgemaakt.