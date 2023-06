Basisschool de Wijzer in Aarsele wuift juf Hilde uit

Maandagmorgen iets na 8.30 uur zwaaide een groep fietsende leerkrachten gezwind de speelplaats van basisschool de Wijzer in Aarsele op, met in hun kielzog juf Hilde De Cock die achterop de motor naar haar laatste schooldag werd gebracht.

De leerlingen van basisschool de Wijzer hadden zich in ware rockoutfit verzameld op de speelplaats van de school om juf Hilde, die dit jaar 59 jaar wordt, feestelijk uit te zwaaien. Op enkele rockdeuntjes gaven de kinderen het beste van zichzelf tijdens een speciaal voor het pensioenfeest ingestudeerde flashmob. En juf Hilde… die danste vrolijk mee.

Bezieler leefgroepen

“Zo’n kleuterleidster maken ze nu niet meer. Ze is creatief, taalvaardig, kan prachtig vertellen en tekenen, is consequent en rechtvaardig… Heel wat kleuters zijn onder de vleugels van juf Hilde een beetje ‘wijzer’ geworden”, laten haar collega’s noteren, maar niet zonder toe te voegen dat Hilde, die al sinds 1986 als kleuterleidster enthousiast en energiek in de klas staat, nog steeds mee is met haar tijd.

Zes jaar geleden was zij het die met het idee kwam om niet meer met leeftijdsgroepen te werken in de kleuterklas, maar met leefgroepen (alle leeftijden door elkaar). “Ze zette haar schouders onder dit vernieuwende systeem en tot op vandaag is ze nog steeds de drijvende kracht in die werking.”

(Lees verder onder de foto)

Juf Hilde is een leutemaker en begon dan ook meteen mee te dansen bij het afscheidsfeestje. © foto WME

Ook als collega ontpopte Hilde zich in al die tijd tot een heel gewaardeerd teamlid en zien veel collega’s met deze pensionering een leutemaker uit het team afscheid nemen. Ze leerde heel wat collega’s dat er aangenamere manieren zijn om de middagpauze door te brengen dan in de klas te zitten verbeteren of werken. “Bij een feestje zorgt ze ook steevast voor de ambiance en zou ze dus ook wel eens een dansje placeren als ze een goed rocknummer hoort. We zullen haar missen.”