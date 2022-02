Basisschool De Verrekijker in Alveringem wordt straks groter

Na een tegenvaller in de beginfase verlopen de verbouwingswerken aan basisschool De Verrekijker nu vlot. De werken zijn ondertussen dermate goed gevorderd, dat – als alles goed gaat – de school het pand na de paasvakantie in gebruik zal kunnen nemen.

Vrije basisschool De Verrekijker in de Hoogstraat kampt al jaren met plaatsgebrek. De school, die alles samen 150 kleuters en leerlingen telt, heeft vaak grote klassen. Een groep van twintig à vijfentwintig kinderen is hier geen uitzondering. Opsplitsen was tot op heden vaak moeilijk, simpelweg omdat er geen vrije lokalen zijn. Ook de directie en de administratief medewerker van de school zijn piepklein behuisd.

Versneld groen licht

In dat alles komt na de paasvakantie verandering. De school had in 2017 immers het geluk dat de aanpalende woning van Alveringems oudste inwoner, wijlen Margriet Deschuytter, leeg kwam te staan. Omdat dit een unieke kans was om de school te verruimen, kreeg het schoolbestuur van Agion, het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs, veel sneller dan gewoonlijk groen licht om het pand aan te kopen, te strippen en te moderniseren.

Onderwijsminister Ben Weyts subsidieerde de aankoop van het huis met 52.500 euro, vermeerderd met een aanzienlijke som voor het renovatieproject. Grote verbouwingswerken die momenteel de eindfase naderen.

Vertraging

“We zijn inderdaad al zover dat de ruwe werken achter de rug zijn”, vertelt directeur Jan Candaele. “Dit was een verouderde woning, zonder comfort en met hele kleine ruimtes. We hebben het pand dus volledig gestript. Maar we hebben ook tegenslag gehad. Na de eerste afbraakwerken bleek dat de fundering van de woning niet meer kon dienen en de werken hebben daardoor enkele maanden vertraging opgelopen. Gelukkig is dat allemaal achter de rug. Er komt nog een rode houten bekleding rond het gebouw en dan is de buitenkant af.”

“Binnenin zijn we stilaan toe aan de afwerkingsfase. De muren worden geschilderd, de trap wordt geplaatst, er komen vaste kasten en de zolderverdieping krijgt parket. Als allerlaatste wordt beneden de vloer gelegd. Na de paasvakantie zouden we het nieuwe pand in gebruik willen nemen.”

“De zolderverdieping zal dienen als klaslokaal voor het derde leerjaar. Het wordt er aangenaam vertoeven. Ook de eerste kleuterklas verhuist naar het nieuwe gebouw. De peuters en eerste kleuters vormen, met respectievelijk twaalf en 21 kindjes, immers een grote groep. Toch zaten zij tot dusver vaak samen. We weken hoogstens eens uit naar de refter, maar dat is niet handig. Door de uitbreiding zullen we structureel kunnen opsplitsen, een enorme verbetering”, zegt Jan Candaele. “Ook fijn aan de verbouwingen is dat in dit nieuwe pand een modern en efficiënt ventilatiesysteem is voorzien.”

Krijgen de directeur zelf en zijn administratie hierdoor ook meer (adem)ruimte? “Ook die verhuis zit er aan te komen, maar niet meteen na de paasvakantie. De directie en administratie verhuizen naar de klas van het derde leerjaar die dus vrij komt.”

De school organiseert op 20 mei een feestelijke opening om de ingebruikname van het nieuwe pand te vieren.

(AB)