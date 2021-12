Basisschool De Toekomst vergroent haar schooldomein

De leerlingen en leerkrachten van GO! basisschool De Toekomst vergroenen stapsgewijs hun schooldomein. De leerkrachten staken onlangs zelf de handen uit de mouwen om een speelheuvel en buitenklas in te richten. “De leerlingen zijn onder de indruk van het gerealiseerde project.”

De speelplaats van het derde, vierde en vijfde leerjaar werd onlangs grondig onder handen genomen. In eerste instantie werd een betonstrook van 250 vierkante meter onthard. Vervolgens werd een speelheuvel opgebouwd. De grondwerken werden afgewerkt met gehakseld hout en kiezelsteentjes. Voor de aanplanting heeft de school bewust gekozen voor verschillende soorten bomen, hagen en planten.

De Toekomst werd voor dit grootschalig vergroeningstraject begeleid door de provinciale MOS-begeleiders (Milieuzorg Op School). Het totale kostenplaatje bedraagt 8.850 euro en om die kosten te drukken, staken de leerkrachten van De Toekomst zelf de handen uit de mouwen. Tijdens een grote plantdag werd de speelheuvel verder ingericht en werd er bovendien een buitenklas gecreëerd met boomstammen.

“De leerlingen zijn onder de indruk van het gerealiseerde project en popelen om vanaf het voorjaar op deze groene strook naar hartenlust te kunnen spelen”, vertelt directeur Steven Verplancke. “Het is een belangrijke stap in de vergroening van ons schooldomein.”

Door de geldende coronamaatregelen organiseert de school een digitaal of telefonisch oudercontact Op dinsdag 25 en woensdag 26 januari 2022. Per gezin kan er een strook ingevuld worden om een geschikt tijdstip in te vullen. Op maandag 24 januari wordt het rapport op papier bezorgd. Zo kan men als ouder het rapport vooraf inkijken en bij de hand hebben tijdens het oudercontactmoment. (LV)