Basisschool De Stapsteen klaar voor renovatie en nieuwbouw

Voor grondige verbouwingen in de lagere school van Veldegem maakte Vlaams minister van Onderwijs Weyts ruim 1,9 miljoen euro vrij. Langs de Kloosterstraat verrijzen een eet- en turnzaal, en klaslokalen voor het tweede leerjaar. De Stapsteen groeit mee om elk Veldegems kind modern en op maat les te geven.

“Het is door corona elke dag puzzelen in onze school, maar met de nodige quarantaine en veilige maatregelen lukt het ons wel”, vat directeur Luc Beuselinck de tijd samen. In zijn laatste schooljaar hoopt hij met zijn collega-directeur Charlotte Borra dat de bouwwerken komend voorjaar eindelijk kunnen starten. De muur met de witte schoolpoort gaat tegen de vlakte, net als het gebouw waar langs de Muscarstraat de ingang is. De speelplaats wordt veel ruimer, terwijl een nieuw gebouw het deel naast het oud klooster met de oudste klassen langs de Koning Albertstraat verbindt. Vanaf 1 september zitten alle klassen van de STAP de peuters en kleuters, en het eerste leerjaar in dat vertrouwde gebouw dat blijft. In de nieuwe vleugel van drie verdiepingen is een eet- en turnzaal, les- en opvanglokalen, en zelfs een lift om de school toegankelijker te maken.

“De plannen die al dateren van 2003, dienden we in 2017 opnieuw in bij Agion, het agentschap dat de subsidies toekent. Wie spreek je aan, hoe begeleid je zo’n technisch dossier? Doordat we nu tot de Torhoutse scholengroep Sint-Rembert behoren, hebben we de ervaring van hoofd Infrastructuur Stijn Devos. Binnen het budget kon onze school onderwijsideeën en noden invullen.”

Generaties lang waren in Veldegem twee basisscholen, met de kerk in het midden: de kleuter- en meisjesschool naast het klooster, en de jongensschool naast de turnzaal. Al vóór de fusie tot De Stapsteen in 2005 werd op de jongensschool een tweede etage gebouwd. Daar komen lokalen vrij eens het tweede leerjaar verhuisd is naar het nieuwe gebouw.

Klasdoorbrekend

“Het aantal leerlingen per klaslokaal is geen probleem. Maar we hebben wel nood aan meer lokalen om op maat van de leerlingen les te geven en om klasdoorbrekend te kunnen werken”, duidt directeur Charlotte. “We leggen bijvoorbeeld in hetzelfde lesuur leerstof op meer dan een manier uit, en kunnen zo beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen.”

De Stapsteen, die dit schooljaar 338 kinderen telt, ziet de gebreken aan ruimte opgelost. De eetzaal zal in geen tijd omgebouwd kunnen worden tot turn- of polyvalente zaal. Ook de nabije pastorie komt wellicht vrij voor de school. “De Zusters van Heist van het oude klooster dragen onze school bij deze verbouwing een warm hart toe”, geeft directeur Luc veelzeggend mee. “Onze school is klaar om aan de modernste noden van kwalitatief onderwijs tegemoet te komen. We kijken uit naar de werken in het voorjaar.”