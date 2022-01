Basisschool De Springplank uit Tielt neemt deel aan onderzoeksproject rond luchtreiniging in klaslokalen

Basisschool De Springplank in Tielt gaat deelnemen aan een onderzoeksproject van de KU Leuven en de TU Eindhoven over luchtreiniging in klaslokalen. Binnenkort krijgt de school daarom minimaal vijf luchtreinigers waarvan het zo’n zes maanden gebruik van zal kunnen maken. “Die zullen om de circa 10 minuten het volledige luchtvolume van een klaslokaal door het toestel halen”, duidt directeur Bjorn Moerman.

De Springplank is zo één van de scholen in België en Nederland die aan het onderzoek zullen deelnemen. Het wordt geleid door professoren Bert Blocken, Marc Van Ranst en de Nederlandse Leen Peeters. Het was directeur Moerman zelf die het initiatief nam om deel te nemen aan het onderzoek. “Ik las een interview met professor Blocken in De Morgen waarin hij het concept uitlegde en ik was meteen geïntrigeerd”, vertelt hij. “Ik stuurde professor Blocken daarop meteen een mailtje waarin ik stelde dat onze school interesse had om deel te nemen aan het onderzoek. En tot mijn grote tevredenheid kreeg ik dezelfde dag nog een mailtje terug dat we mochten meedoen”, vult Moerman aan.

Impact op covid-gevallen?

Concreet zullen binnenkort een vijftal kwaliteitsvolle luchtzuiveringstoestellen geïnstalleerd worden in verschillende lokalen van de school. “Die zullen aerosolen uit de lucht halen en op die manier de lucht reinigen. Circa om de tien minuten zou het toestel het volledige luchtvolume van een lokaal gezuiverd moeten hebben”, legt Moerman uit. “Daarbij is het de bedoeling dat de onderzoekers de impact van die luchtreinigers op het verspreiden van het virus gaat meten. De onderzoeksvraag is simpel: zorgen de luchtreinigingstoestellen ervoor dat er minder covid-gevallen zijn?”

We zijn dan al twee jaar lang de oorlog ingestuurd zonder wapens – directeur Bjorn Moerman

Moerman is dan ook erg benieuwd naar wat het onderzoek aan het licht zal brengen. “Eigenlijk had de politiek al langer mogen inzetten op dergelijke zaken. Er wordt immers al van in het begin van de pandemie gehamerd op goede ventilatie, maar in een gebouw van 50 jaar oud is dat allesbehalve evident. We zijn dan eigenlijk ook al twee jaar lang de oorlog ingestuurd zonder wapens”, is Moerman scherp.

Niets te verliezen

Volgens de directeur valt er dan ook enkel maar te winnen bij het onderzoek. “De discussie over betere ventilatie in het onderwijs dateert immers al van voor er sprake was van het coronavirus. Het onderzoek kost ons als school niets, terwijl ook de proffen het onderzoek onbezoldigd voeren. We hebben dus niets te verliezen. Nu enkel hopen dat het onderzoek ook interessante en bruikbare resultaten oplevert”, besluit hij.