Basisschool De Springplank huldigt officieel nieuwe, klimaatvriendelijke speelplaats in

Basisschool De Springplank uit Tielt viert zaterdag feest. Niet alleen is er de allereerste ‘Springplankrace’ rond de school, de nieuwe klimaatvriendelijke speelplaats wordt er officieel ingehuldigd.

De oude speelplaats onderging afgelopen zomer een heel grondige metamorfose. Alle verharding en alle beton ging eruit om plaats te ruimen voor nieuwe speeltoestellen en ruim dubbel zoveel groen. Eind vorige week werden er tot slot nieuwe bomen aangeplant, waardoor de nieuwe speelplaats nu helemaal af is. “Zelfs de verharde gedeeltes van de speelplaats zijn waterdoorlatend”, zegt directeur Björn Moerman. “Elke druppel water die op onze speelplaats valt, trekt dus in de grond. Bovendien hebben we ook twee nieuwe regenwaterputten die we straks zullen gebruiken om de toiletten door te spoelen.”

Minder conflict

Alles samen gaat het om een investering van zowat 240.000 euro, waarvan de helft gesubsidieerd werd. “Een flinke investering, maar nu al plukken we er de vruchten van”, gaat de directeur verder. “Door de omheining rond het voetbalveldje zien we zelfs dat er zich minder conflicten voordoen op de speelplaats. Anderzijds hebben we trouwens ook de balken en de valtegels van ons oude speeltuintje gerecupereerd en daarmee zullen de leerlingen later ook zelf nog mee aan de slag kunnen. We waren al langer een MOS (Milieuzorg Op School)-school, maar dankzij de nieuwe speelplaats zijn we van plan om ook een gooi te doen naar het internationale label van ‘Ecoschool’.”

Al dat moois wordt aanstaande zaterdagvoormiddag in de verf gezet met de eerste ‘Springplankrace’, waarbij de kinderen in verschillende leeftijdscategorieën toertjes lopen rondom de school. De kleutertjes gaan met hun loopfietsjes van start om 10 uur, de inhuldiging van de speelplaats staat gepland omstreeks 10.30 uur. Het startschot van de race voor tieners en volwassenen wordt gegeven om 12.30 uur. Supporters zijn welkom. (SV)