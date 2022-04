Basisschool De Ooievaar maakt doorstart op nieuwe locatie

Gemeentelijke basisschool De Ooievaar in Damme centrum, lang met sluiting bedreigd, heeft opnieuw de wind in de zeilen én maakt zelfs een doorstart op een nieuwe locatie. De school verhuist van de Speystraat naar ‘d’Oede Schole’ in de Burgstraat, die tot in de jaren ‘70 dienst deed als jongensschool.

Door een gebrek aan leerlingen zag het er meermaals naar uit dat de gemeentelijke basisschool in Damme centrum het niet lang meer zou uithouden. Maar dat gevaar lijkt nu echt wel van de baan. “Bij de jongste telling op 1 februari 2022 waren er 14 kleuters en 27 leerlingen ingeschreven. Dat zijn er 7 meer dan vorig schooljaar”, zegt schepen van Onderwijs Bart Desutter (CD&V+).

“Door die stijgende tendens kiezen we er dus voor om echt wel verder in te zetten op gemeentelijk onderwijs in Damme maar dan dringt een verbetering van de huisvesting zich wel op.”

d’Oede Schole

De huidige gebouwen van Gemeentelijke Basisschool De Ooievaar in de Speystraat voldoen immers niet meer aan de actuele energie- en comforteisen. Een totaalrenovatie zou noodzakelijk zijn.

Maar met het vertrek van de artistieke werking van Stichting IJsberg uit de voormalige jongensschool in de Burgstraat, ook wel bekend als d’Oede Schole, ontstond dus een opportuniteit om de school te verhuizen. “We hebben alle elementen in beschouwing genomen en zien een gunstiger toekomst voor De Ooievaar in de Burgstraat”, gaat schepen Desutter verder.

Meer ruimte

“Het pand in de Burgstraat (dat nog maar enkele jaren terug gerenoveerd werd voor de functie als artistieke ontmoetingsplaats, red.) bevindt zich in een betere conditie dan de locatie in de Speystraat en sluit ook beter aan bij de onderwijsvisie met veel aandacht voor het concept van ‘buitenschool, dicht bij de natuur’.”

“Er is een grotere beschikbare oppervlakte en de aanpalende kloostertuin, de ‘zustertuin genoemd’ biedt ruimte om buiten te spelen en zelfs les te geven.” De zustertuin zou overigens ook voor de buurt toegankelijk zijn.

De voormalige jongensschool waar De Ooievaar zich dus zal gaan vestigen, werd omstreeks 1950 opgetrokken met middelen uit het Marshallplan en deed tot in de jaren ‘70 dienst als stedelijke jongensschool. Na de fusie van het gemeentelijk en vrij onderwijs in het toenmalige Damme concentreerde het onderwijs zich in de meisjesschool in de Speystraat.

Sindsdien kreeg het gebouw in de Burgstraat meerdere functies zoals boekhandels, jeugdlokalen en de jongste jaren dus een kunstcentrum.

Schooljaar 2023

Het budget dat aanvankelijk voorzien was voor de renovatie van De Ooievaar in de Speystraat, is nu dus voorzien voor het terug schoolwaardig maken van het pand in de Burgstraat. “De polyvalente ruimte daar zal overigens ook ter beschikking gesteld worden van de lokale verenigingen of voor cultuur-toeristische evenementen”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

“Een exacte timing is er nog niet maar een verhuis bij het nieuwe schooljaar zal wellicht nog niet mogelijk zijn. Dan kijken we eerder naar de start van het schooljaar 2023, al is een verhuis ergens tussenin eventueel ook mogelijk.” Na de verhuis zal de Stad de schoolsite in de Speystraat verkopen aan een projectontwikkelaar die er dan wellicht een woonproject zal realiseren.