Basisschool De Kleine Prinsviert 30 jarig bestaan met feestweekend

De Kleine Prins bestaat 30 jaar en dat mag gevierd worden. De basisschool gaat voor een volledig feestweekend, waar zowel kinderen als ouders hun dansschoenen kunnen aantrekken.

Van 13 tot 15 mei wordt de August Debunnestraat heel even het epicentrum van het Menens feestgedruis. Om de bijzondere verjaardag van basisschool De Kleine Prins te vieren, werd besloten om er een compleet feestweekend van te maken. “Het start eigenlijk al op vrijdagavond met een kinderfuif”, horen we van Stijn Demey. Als leerkracht zorgt hij er dagelijks niet alleen voor dat de leerlingen hun portie leerstof meekrijgen, hij maakt ook deel uit van het team dat het feestweekend organiseert. “De kinderen kunnen, na het klinken van de laatste bel, gewoon op school blijven en volledig losgaan op leuke muziek en genieten van een drankje. Binnen de muren van de Kleine Prins zijn kinderrechten het hoogste goed en hebben we dan ook een kinderparlement ter beschikking. Dat parlement besloot om iedereen de kans te geven zich te verkleden voor de fuif, wat het meteen ook erg kleurrijk zal gaan maken.Het is een fuif die de pijlen specifiek richt op de kinderen maar natuurlijk zijn ouders ook meer dan welkom. Om 17 uur loopt de kinderfuif op z’n einde maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het afgelopen is met feesten.”

Het organiserend team besloot ook de oudere generatie mee te betrekken in het verhaal. “Vanaf 20 uur gaan we dan verder met een stevig uit de kluiten gewassen party”, gaat Stijn verder. “Verschillende DJ’s verschijnen aan de mengtafels om er zo heerlijke beats uit te toveren. Om 20.30 uur zullen de Royalty Busters iedereen omver blazen met hun rock ‘n roll tijdens een live optreden waarna de turnzaal zich zal vullen met de hippe beats van onder andere DJ Rostn en DJ Sambiorix. Hoewel de fuif in onze eigen gebouwen doorgaat, staan de deuren voor iedereen open. Zo vernamen we reeds dat enkele oud-leerlingen van de gelegenheid gebruik willen maken om zo een reünie te gaan organiseren. Het toont alleen maar aan dat de band van de leerlingen die De Kleine Prins verlaten ijzersterk is.”

Zaterdag wordt voor de feestvierders een rustdag, al wil dat niet meteen zeggen dat de organisatoren op hun lauweren zullen rusten. “We maken van de zaterdag gebruik om alles op te bouwen en klaar te stomen voor zondag, de spetterende afsluiter van het weekend”, sluit Stijn af. “Het schoolfeest is helemaal terug van nooit weggeweest, iets waar heel wat leerlingen en ouders naar uitkeken. Tijdens het weekend pakken we ook uit met PRINScoins, waarmee we volop inzetten op ecologie. De leerlingen kunnen afval verzamelen en omruilen voor onze eigen munt, de PRINScoin en een herbruikbare beker. We zijn trots op ons groen imago en willen dat op die manier in de verf zetten.”