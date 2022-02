Basisschool De Boomgaard start volgend jaar met bouw van nieuwe kleuterschool

De jongste bezoekers van De Boomgaard krijgen in de loop van het schooljaar ‘24 –’25 een nieuw onderkomen. Naast een kleuterschool zou het nieuwe gebouw ook onderdak bieden aan sportinfrastructuur, kleedkamers, een administratief centrum en diverse flexibele werkzones. In de onmiddellijke omgeving van de nieuwe kleuterschool wordt eveneens ruimte voorzien voor buitenruimtes en een speelzone.

In basisschool De Boomgaard is volgend jaar de eerste steenlegging gepland voor een gloednieuw schoolgebouw. De nieuwbouw moet de gedateerde paviljoenen waarin momenteel de kleuterklassen zijn ondergebracht, vervangen. Het innovatieve gebouw zou de nieuwste technologieën in zich dragen. Daarnaast wordt ook extra aandacht besteed aan samenwerken, natuur en bewegen bij het ontwerp ervan.

“Het nieuwe schoolgebouw maakt deel uit van het project Boomgaard 2025”, vertelt directeur Stefaan Carpentier.

Constant in beweging

“Onderwijs is constant in beweging en heeft door de jaren heen al heel wat wijzigingen doorgemaakt. Momenteel vindt ook in De Boomgaard een geleidelijke overgang plaats naar een innovatief onderwijssysteem. Vorig jaar werd daarvan de kick-off gegeven bij de opening van De Loft wat meteen het startschot was van de school van morgen.”

“Nadat eerst het gebouw werd aangepakt waarin het basisonderwijs wordt onderwezen, gaat dus vanaf volgend jaar fase twee van start waarbij een totaal nieuw schoolgebouw zal worden gebouwd voor onze kleuters. Als je weet dat sommige paviljoenen van onze kleuterschool reeds dateren van de jaren 70, dan is het hoog tijd voor vernieuwing.”

De afgelopen jaren zag De Boomgaard zijn leerlingenaantal druppelsgewijs toenemen, waardoor de school op heden zo’n 160 leerlingen telt. “De bouw van deze nieuwe kleuterschool is alvast een hele uitdaging, maar ik ben vooral heel trots dat we ze kúnnen bouwen”, gaat Stefaan Carpentier verder. “Het paradepaardje van deze nieuwe school wordt ongetwijfeld de boomhut die centraal in het midden van het gebouw zal worden ingepast.”

Groene oase

“We hopen dan ook in de loop van het schooljaar ‘24 – ‘25 de eerste kleuters te kunnen ontvangen in het nieuwe gebouw, dat zal voldoen aan alle noden van kleuters en uiteraard met aandacht voor een gezonde geest in een gezond lichaam, gezien beweging de concentratie verhoogt.”

Het kostenplaatje dat gepaard gaat met de bouw van deze nieuwe kleuterschool wordt momenteel nog aangepast aan het groeiend leerlingenaantal en de prijsstijging van bouwmaterialen. De oude paviljoenen waarin nu de kleuterschool is gehuisvest, worden na de ingebruikname van de nieuwe kleuterschool gesloopt en zullen plaats ruimen voor een groene oase. (BRU)