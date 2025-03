Basisschool De Boomgaard neemt intrek in gloednieuw schoolgebouw

Drie jaar na de aankondiging is het eindelijk zover: volgende week nemen de eerste kleuters van Basisschool De Boomgaard, gelegen aan de Vlaskouter, hun intrek in het gloednieuwe schoolgebouw. De bouw, die een investering van 3,2 miljoen euro vergde, is inmiddels voltooid. Na de paasvakantie volgen ook de overige leerlingen. Het nieuwe schoolgebouw is uitgerust met diverse moderne faciliteiten, zoals een atrium, een boomhut, doucheruimtes, kleedkamers en een polyvalente zaal.

In primeur kreeg deze krant op donderdag een exclusieve rondleiding door het pas opgeleverde schoolgebouw. Directeur Stefaan Carpentier, die nog maar enkele uren de trotse eigenaar was van de sleutels, gaf enthousiast tekst en uitleg: “Ons nieuwe schoolgebouw is gebouwd volgens de nieuwste technologieën,” vertelt Carpentier. “We verkochten eerst het naastgelegen perceel aan de gemeente, die het nu als evenemententerrein gebruikt. Met de opbrengst, aangevuld met eigen investeringen, konden we deze prachtige school realiseren.”

Met momenteel 165 leerlingen, waarvan 70 kleuters, blijft de school gestaag groeien. “Uitbreiding was dus noodzakelijk,” aldus de directeur. “Daarnaast wilden we een gebouw creëren dat volledig aansluit bij de behoeften van jonge kinderen. We hebben sterk ingezet op beweging en welzijn, omdat een gezonde geest in een gezond lichaam de concentratie bevordert.”

Een moderne en flexibele leeromgeving

De nieuwe kleuterafdeling is ingedeeld in ruime, flexibele leerzones waarin elke leeftijdsgroep een eigen bubbel heeft. Daarnaast zijn er gezamenlijke leerhoeken, een snoezelruimte en aangepast sanitair. Op de eerste verdieping bevinden zich een boomhut boven de inkom, doucheruimtes, kleedkamers en een polyvalente zaal. Het atrium, omgedoopt tot de Boomgaardarena, vormt een centraal punt in de school.

Vanaf 7 april start de sloop van de houten paviljoenen achteraan het terrein, waar de kleuterklassen momenteel gevestigd zijn. In de plaats komt een groene oase, volledig geïntegreerd in de omgeving van de school. Het nieuwe gebouw, dat verbonden is met het bestaande basisschoolgedeelte, wordt omringd door groen, met een buitenklasruimte, een fietsparcours en een speelruimte.

Met deze uitbreiding zet Basisschool De Boomgaard een grote stap richting een toekomstbestendige en inspirerende leeromgeving voor haar leerlingen.