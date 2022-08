Basisschool Christus-Koning heeft vanaf 1 september twee directeurs: “Veel voordelen voor de school”

Het wordt op 1 september even wennen voor de leerlingen van basisschool Christus-Koning van het Sint-Lodewijkscollege. Ze zullen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar verwelkomd worden door Liesbet Bonte (44) en Ruben Vandendriessche (37), twee kersverse directeurs.

Vanaf 1 september wordt de dagelijkse leiding van de school verzekerd door Liesbet Bonte (44) en Ruben Vandendriessche (37). Beiden vervulden al enkele jaren een beleidsfunctie en de voorbije maanden maakten ze via een inlooptraject ook kennis met de specifieke taakinvulling van een schooldirecteur.

“Toen we wisten dat Kris Koelman na 20 jaar met pensioen ging, groeide bij ons vrij snel het idee om hem samen op te volgen”, vertelt Ruben Vandendriessche. “Kris vond het een prima idee, twee opvolgers die de school heel goed kennen. Het schoolbestuur hebben we wel moeten overtuigen van ons plan. Een directieambt als duobaan is eerder uitzonderlijk. We zijn blij dat we de kans krijgen om deze grote school met 560 leerlingen in drie afdelingen samen te leiden. Alle collega’s reageerden enthousiast op onze aanstelling en dat sterkt ons om er voluit voor te gaan. Iedereen kent ons en weet wat ze aan ons hebben en wij zijn heel goed op de hoogte van de talenten van alle personeelsleden. Dat biedt alleen maar voordelen voor de school.”

“We kunnen het al vele jaren professioneel prima met elkaar vinden”, vult Liesbet Bonte aan. “We hebben de taakverdeling in functie van onze specifieke talenten opgesteld. Ruben is een prima organisator en zal de meeste contacten met externen voor zijn rekening nemen. Ikzelf ben verantwoordelijk voor alle pedagogisch-didactische aangelegenheden. We communiceren efficient en vaak, waardoor we beiden steeds op de hoogte blijven van alles wat op school gebeurt. Voor de ouders zijn we voor om het even welke vraag het aanspreekpunt.”

Uitdagingen en kansen

Beide directeurs zijn ervan overtuigd dat deze duobaan niets dan voordelen biedt. “Doordat we met twee zijn, kunnen we vaker aanwezig zijn in de drie vestigingsplaatsen van de school. We beseffen maar al te goed dat enkele belangrijke uitdagingen in de toekomst op ons wachten. In 2024 starten we wellicht met het masterplan voor de verbouwing van de school. Ook de toenemende diversiteit van de schoolpopulatie is een serieuze uitdaging. Maar we zijn met twee en zullen elkaar door dik en dun steunen. Voor ons zijn uitdagingen eerder kansen om de onderwijskwaliteit van onze school verder uit te bouwen” besluiten de nieuwe directeurs eensgezind. (PDC)