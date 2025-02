Basisschool Brugge is eerste Vlaamse Taalvriendelijke School: “Dit sluit aan bij onze kernwaarden”

In Basisschool Brugge loopt iedereen met een brede glimlach rond. Na de krokusvakantie staat de verhuizing naar de nieuwe gebouwen op de Vrijdagmarkt gepland en sinds twee weken is de school officieel lid van het Language Friendly Network.

“Dit label geeft aan dat we deel uitmaken van een internationaal netwerk van scholen die meertaligheid omarmen”, vertelt een trotse directeur Liesbeth Desmedt. “Deze erkenning sluit perfect aan bij onze kernwaarden als inclusieve school waar taaldiversiteit en leesplezier centraal staan. Op onze school gebruiken we de thuistaal van de kinderen als een krachtige hefboom om het Nederlands te versterken. Onze aansluiting bij het Language Friendly School Network geeft ons de kans om nog sterker in te zetten op inclusiviteit en meertaligheid. We hebben het label niet zomaar gekregen. De criteria zijn streng, maar doordat we al verschillende jaren heel wat taal- en leesstimulerende activiteiten organiseren hebben we meer dan voldoende kunnen aantonen dat op onze school taaldiversiteit een brug vormt naar begrip voor elkaar.”

Internationaal label

Uiteraard is iedereen in Basisschool Brugge Centrum bijzonder trots dat ze de eerste Vlaamse school zijn die het internationale label krijgen. “We baseren onze visie op wetenschappelijk onderzoek van gerenommeerde onderzoekers”, aldus zorgleerkracht Leilah Lierman. “We koppelen de informatie uit wetenschappelijk onderzoek aan onze ervaring en kunnen zo heel wat bagage inzetten om stimulerend onderwijs te bieden voor onze leerlingen. We geloven sterk in de visie van Jim Cummins (oprichter Language Friendly Schools, red.). Na uitgebreid onderzoek concludeerde hij dat het beheersen van meerdere talen niet alleen voordelen biedt op het gebied van taalvaardigheid, maar zich eveneens vertaalt in betere probleemoplossende en redeneringsvaardigheden.”

“Straks verhuizen we naar onze nieuwe school en het label zal een prominente plaats krijgen op een plaats waar iedereen goed kan zien dat we een Language Friendly School zijn”, besluit directeur Liesbeth Desmedt. (PDC)