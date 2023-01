Basisschool Brugge Centrum heeft nieuw circulatieplan

Wie de voorbije dagen op het einde van een schooldag in het Genthof voorbijkwam, heeft ongetwijfeld opgemerkt dat de verkeerssituatie aan de schoolpoort van basisschool Brugge Centrum grondig gewijzigd is. De smalle straat naast de school is na schooltijd ingericht als ‘kiss & ride’.

“Als gemachtigd opzichter stelde ik dagelijks vast dat de situatie aan onze schoolpoort echt gevaarlijk was”, vertelt juf Leilah. “Met onze verkeersgroep hebben we de voorbije maanden alle mogelijkheden om de verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden grondig geanalyseerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit een noodzaak was om ongevallen te vermijden.”

“Vanaf 10 januari sluiten we de schoolpoort zodat er geen wagens meer kunnen oprijden”, vult directeur Liesbeth Desmedt aan. “Ouders of grootouders die hun kinderen ophalen, wachten nu vooraan op de parking. Kinderen die alleen naar huis mogen, worden begeleid in een rij. Hierdoor verlaten enkel nog fietsers en voetgangers de school via het Genthof. Aan de poort in de Schrijnwerksstraat staan de kinderen die met de auto opgehaald worden rustig te wachten tot hun ouders of grootouders voorbijrijden. Het nieuwe circulatieplan is door de opvallende nieuwe pictogrammen ook heel duidelijk voor onze anderstalige ouders. De voorbije dagen verliep alles heel vlot en we krijgen enkel positieve reacties. Ook de veiligheidsadviseur van de scholengroep en de politiediensten van de Stad zijn heel tevreden met onze aanpak”, aldus de directeur. (PDC)