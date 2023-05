Basisscholen Sint-Andreas en De Frères gaan samenwerken

De basisscholen van De Frères en het Sint-Andreasinstituut starten volgend schooljaar voor de allerkleinsten een uniek samenwerkingsproject. Vanaf 1 september 2023 zijn de peuters en de jongste kleuters van beide scholen immers welkom in de Heilig Hartschool in de Gentpoortstraat.

“De samenwerking is tot stand gekomen omdat we binnen onze scholengemeenschap heel uitdrukkelijk opteren voor maximale groeikansen voor de kinderen”, opent Inge Versavel, directeur van de basisschool van De Frères. “We geloven er sterk in dat expertise en financiële middelen samenbrengen ten goede komt van alle kinderen.”

Warme overgang

“Elke school heeft een eigen karakter en staat voor een specifieke aanpak en dat zal in de toekomst ook zo blijven. We opteren er echter voor om de jongste kleuters van beide scholen samen te brengen in de geborgen en intieme locatie van de Heilig Hartschool. Dat is ongetwijfeld de ideale omgeving om een schoolloopbaan te starten. Vanaf de tweede kleuterklas kunnen de ouders dan beslissen welke school het best beantwoordt aan de pedagogische behoeften van hun kind.”

“Daarnaast zullen we binnen het kader van een brede school samenwerken aan kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang tijdens de schoolvakanties en vrije dagen”, vult directeur Martine Fontaine van het Sint-Andreasinstituut aan. “We willen een warme overgang naar ons kleuteronderwijs creëren met aandacht voor zorg en leren. We dromen ervan om in de toekomst te kunnen samenwerken aan een kinderdagverblijf. Dat zou ons project helemaal afmaken.” (PDC)