Basisscholen miniMAKZ en De Zeeparel pakken uit met nieuwe website: “Focus op ons eigen verhaal”

De basisscholen van het gemeenschapsonderwijs in Knokke-Heist pakken elk uit met een gloednieuwe website, zowel voor De Zeeparel in Heist als voor miniMAKZ in Knokke. “De timing is inderdaad geen toeval. Na de hele heisa over het onderwijs in Knokke-Heist leggen wij de focus zo opnieuw op ons eigen sterke verhaal als onderwijsverstrekker”, zegt schooldirecteur Kaat Vandersluis.

Over het onderwijs was in Knokke-Heist de voorbije maanden – en eigenlijk zelfs bijna jaren – heel wat te doen. Het voornemen van het gemeentebestuur om de gemeentelijke basisscholen Het Anker in Heist en De Pluim in Knokke over te dragen aan het gemeenschapsonderwijs (Go!) zorgde voor een storm van protest bij (groot)ouders, leerlingen, directie- en andere personeelsleden van de betrokken scholen. Het toen nog schijnbaar eendrachtige College van Burgemeester van Schepenen stelde dat het geen kerntaak meer is van een gemeente om zelf onderwijs te verstrekken en dat een en ander goedkoper en efficiënter zou kunnen verlopen via een overdracht. De tegenstanders bleven bij hun standpunt en stelden dat ze de eigenheid van de gemeentescholen niet wilden opgeven én zeker niet wilden opgaan in het grotere geheel van Go!. Intussen is de afloop van het verhaal bekend. Onder aanhoudende druk en na een vernietiging van de goedkeuring door de gouverneur wegens een procedurefout, besloot het College om de eerder al goedgekeurde overdracht terug in te trekken.

Niet toevallig

Het Go! zelf, toch ook een belangrijke speler in heel dit verhaal, onthield zich in deze turbulente maanden van zo goed als alle commentaar. Maar nu antwoorden ze toch enigszins met een initiatief dat een nieuwe, frisse start voor hun onderwijsverhaal in de kustgemeente moet benadrukken. De Go!-basisscholen miniMAKS, aan de Piers de Raveschootlaan in Knokke, en De Zeeparel, aan de Noordlaan in Heist, pakken elk uit met een gloednieuwe website. “De timing is inderdaad niet helemaal toevallig. Na de hele heisa over het onderwijs in Knokke-Heist willen wij de focus zo opnieuw op ons eigen sterke verhaal als onderwijsverstrekker leggen”, zegt schooldirecteur Kaat Vandersluis tijdens de feestelijke lancering – met confetti en een druk op een rode startknop – op de speelplaats van De Zeeparel in Heist. “Het was geen leuke episode, maar tegelijkertijd zijn we er altijd sereen onder gebleven en had de hele commotie geen invloed op de goede werking van onze scholen. Wij zijn altijd ons eigen ding blijven doen en dat betekent vooral dat we iedere leerling willen laten groeien, met geduld, inzet en warmte. Met een nieuwe website voor elk van onze basisscholen – wel gelijkaardig in opbouw en structuur – willen we onze sterktes nog eens extra in de verf zetten.”

Gebruiksgemak

Deze nieuwe website legt een betere focus op beide scholen met inhoudelijke aandacht voor de schoolvisies, het schoolteam, het vernieuwde zorgbeleid en de samenwerking tussen alle partijen, zoals de campus MAKZ, de scholengroep Impact, het internaat, de kinderopvang, de leerlingenraden en de ouderraden. Er werd ook gedacht aan het gebruiksgemak voor de ouders. Zo is er een duidelijke schoolkalender aanwezig en ook beide schoolteams komen gestructureerd in beeld, met foto en functie. De ouders vinden er eveneens informatie en beeldmateriaal over alle activiteiten.

“Wij kijken voluit naar de toekomst”, vult coördinator directeur van de basisscholen bij de Impact GO! Scholengroep Karel Delheye nog aan. “En de bedoeling is nog steeds dat we over een vijftal jaar onze intrek nemen in een geheel nieuwe campus langs de Heistlaan. Daar komen dan ook miniMAKZ en het MAKZ secundair onderwijs, dat nu nog in de Piers de Raveschootlaan in Knokke zit, bij. Daar zullen we onder meer de Tienerwerking, waarbij de laatste graad van de lagere school in contact komt met de eerste van het middelbaar, nog beter kunnen ontwikkelen.”

De nieuwe websites zijn https://www.bsdezeeparel.be/ enhttps://www.minimakz.be/