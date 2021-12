Basisscholen in Bredene werken samen voor gezonde lunchboxen

De GO!-scholen De Zandlopertjes en Europaschool en de vrije basisschool De Dorpslinde slaan de handen in elkaar met het gemeentebestuur voor het project ‘Gezonde Lunchbox’. Ze willen op die manier ouders en kinderen inspireren om een gezonde, evenwichtige lunch mee te brengen naar school.

Het project loopt in samenwerking met de intergemeentelijke preventiewerker Louise Van Collie. “Zij ondersteunt het gemeentebestuur bij de organisatie en uitvoering van een lokaal preventief gezondheidsbeleid”, zegt schepen voor Sociale Zaken Eddy Gryson (Vooruit).

“De klassieke lunch in Vlaanderen bestaat uit brood en beleg, vandaar de naam ‘brooddozen’. Maar er kan natuurlijk nog veel meer op het lunchmenu. In veel culturen zijn groenten een vaste waarde bij de lunch. We kunnen daar nog wat van opsteken. Maar liefst 99% van de Vlaamse kinderen eet minder groenten dan aanbevolen. De Hoge Gezondheidsraad raadt 300 gram groenten per dag aan. Dat is best veel voor één maaltijd. Groenten spreiden over maaltijden is daarom de boodschap.”

Volkoren

“Daarnaast wil het project het gebruik van volkoren producten aanmoedigen. Denk maar aan volkoren brood, volkoren wraps, volkoren pasta… Ook het gebruik van alternatieven voor bewerkt vlees is een doelstelling. Bewerkt vlees zoals ham, salami en preparé vind je terug in de rode bol van de voedingsdriehoek. Dat wil zeggen dat het negatief effect op onze gezondheid overtuigend is aangetoond.”

Om ervoor te zorgen dat iedereen voordeel haalt uit het project, zorgt het gemeentebestuur voor een zo hoog mogelijke toegankelijkheid van de acties. “Daarnaast zetten we onze brugfiguren in. Zij fungeren als verbindingsfiguur tussen de school en het gezin en bieden op een laagdrempelige manier hulp bij vragen. Bovendien leiden ze gezinnen met een laag inkomen naar extra informatie en handige hulpinitiatieven, zoals de sociale kruidenier.”

Nulmeting

Om het effect van het project goed op te volgen, voerden de basisscholen een nulmeting uit. Ze namen de aanwezigheid van groenten, volkoren producten en bewerkt vlees in de lunchbox onder de loep. In december communiceert het gemeentebestuur de resultaten naar de scholen.

“Om gezonde lunchboxen te stimuleren, is er een sterk programma met workshops, tips, recepten en winacties uitgewerkt. ‘Gezonde Lunchbox’ is vanaf nu een onderdeel van het schoolreglement van elke basisschool in Bredene. Daarnaast organiseren de scholen lessen rond het thema.”

