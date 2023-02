Bas is beste junior-journalist in wedstrijd van Davidsfonds

Elk jaar organiseert de Davidsfonds-afdeling de Junior Journalistenwedstrijd. Dit jaar moesten de leerlingen een interview afnemen van iemand op wie ze trots zijn of die een lokale held is. De prijsuitreiking vond zondag plaats in de gemeenteschool van Lombardsijde.

Er namen vijf scholen deel en van iedere school werd een leerling genomineerd. Voor VBS Sint-Jozef Lombardsijde was het Bas Peperstraete, met ‘Elke kans die je krijgt om op te treden moet je grijpen’, een interview met zijn gitaarleraar; hij won ermee. Maud Boutte uit de Sint-Lutgardisschool Westende schreef ‘Zorg in huis’, over haar oma. Ilona Coopman van de gemeenteschool ‘t Slijpertje uit Slijpe nam met ‘Radio 320’ een interview af van een politieagent. Loïc De Weder uit het Sint-Jozefinstituut Middelkerke had het met ‘De bende van de kindjes’ ook over de politie. Olivia Laurent uit de gemeenteschool De Duinpieper Westende schreef ‘Overreden’, een interview met Susan die een ongeluk gehad heeft. Alle laureaten en hun scholen kregen een boekenpakket.

De nationale prijsuitreiking vindt plaats in het Vlaamse Parlement, op zondag 23 april. Laureaat Bas Peperstraete is daarvoor uitgenodigd. (PG/foto IV)