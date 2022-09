Bart Tommelein volgt eerste lesdag van volwassenonderwijs in CVO Miras

Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigde Vlaamse parlementsleden uit om lessen bij te wonen in de Centra voor Volwassenenonderwijs CVO. Bart Tommelein (Open VLD) was te gast in CVO Miras in de Stuiversstraat.

De vrije Centra voor Volwassenonderwijs bereiken in West-Vlaanderen 25.000 mensen: via 5 campussen van CVO Miras en twee van CVO Creo. Beide organisaties werken trouwens aan een fusie waardoor ze een belangrijke speler worden voor het volwassenenonderwijs in de provincie. “Het volwassenenonderwijs is onvoldoende gekend terwijl we een grote speler zijn als het gaat om levenslang leren. We zijn meer dan avondonderwijs”, zegt Eddy Demeerseman. 40 procent van alle mensen bij CVO volgt de opleiding NT2 (Nederlands Tweede Taal) waarbij ze in verschillende niveaus Nederlands leren. De eerste graad (1.1 en 1.2) geeft toegang tot een aantal rechten (en wordt door OCMW’s vaak geëist). 3 op de 10 mensen stromen ook door naar de tweede reeks lessen en wie ook de derde graad voltooit kan deelnemen aan voortgezet/hoger onderwijs.

Nederlands

In CVO Miras in de Stuiversstraat (VTI) is men gestart met 375 leerlingen. Naast de lessen NT2 bieden we ook beroepsgerichte opleidingen zoals zorgkundige, logistiek assistent of kinderbegeleider. In Oostende is er wel een focus op dat Nederlands, de beroepsopleidingen en op het tweedekansonderwijs”, zegt campusdirecteur Christophe De Zutter. NT2 en de opleiding zorgkundige zijn het meest in trek. “In de opleiding totaalzorg combineren we beiden samen. Anderstaligen kunnen hun Nederlands oefenen en combineren dat met een opleiding zorgkundige. Op die manier worden ze klaar gemaakt voor de arbeidsmarkt. Het schooljaar is pas gestart en het aantal studenten neemt toe omdat de doelgroep in Oostende overeenkomt met het aanbod dat wij hebben. Er zijn in de stad veel niet gekwalificeerden en anderstaligen.”

Welke job hebt u?

Bart Tommelein werd uitgenodigd als Vlaams parlementslid en woonde twee lessen bij. Van mensen die hun eerste stappen zetten in onze taal kreeg hij vragen over zijn leven (hoeveel kinderen hebt u?), zijn werk (welke job doet u eigenlijk?) en uit een onverwachte hoek (wat is uw favoriete Nederlandse woord?); dat bleek ‘lieveheersbeestje’ te zijn. Nadien was hij wel onder de indruk. “Dit heeft me verrast omdat hier op een professionele en positieve manier gewerkt wordt aan wat we met de stad Oostende willen. Dat is mensen versneld Nederlands laten leren zodat ze zich integreren in onze maatschappij en een beroep kunnen uitoefenen en zo de noden op de arbeidsmarkt invullen. Ik heb een les bijgewoond met mensen die in de zorg willen werken in woonzorgcentra of kinderdagverblijven. De mensen, van gelijk welke afkomst, staan klaar.”

De centra kaartten ook enkele problemen aan: de financiering en grote verscheidenheid aan opleidingen. Bart Tommelein: “Dat is een zaak van de minister van onderwijs. Ik merk wel dat men ook efficiënt werkt en verschillende spelers samenwerken. Het uitgebreide aanbod zal nog meer tot zijn recht komen in hun nieuwe locatie in de Volksbond.” CVO Miras kijkt nu uit naar de verhuis naar de centrale campus in de Volksbond in 2023.