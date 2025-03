Barnum schittert op Model European Parliament (MEP)

Acht vierdejaars van Barnum namen in februari deel aan het Model European Parliament Belgium (MEP), een simulatie waarbij jongeren de rol van politici aannemen. De leerlingen verbleven in jeugdherberg Het Hanebos in Dworp en sloten de week af met een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

Geschiedenisleerkracht Dieter Camerlynck schreef Barnum enkele jaren geleden in en begeleidt de leerlingen: “MEP maakt politiek tastbaar voor leerlingen. Ze nemen de rol aan van politici en vertegenwoordigen de belangen van een Europees land. Dit jaar kropen onze leerlingen in de huid van Spanje. Wat MEP zo bijzonder maakt, is dat het volledig gedragen wordt door de leerlingen zelf.”

Naast acht vierdejaars namen er ook twee vijfdejaars deel: Merel Gadeyne (5WeWi) was commissievoorzitter en Nuna Cosse (5MT) persmedewerker. “Bij MEP kan je ook doorgroeien”, legt Merel uit. “Ik nam vorig jaar deel als commissielid, nu was ik commissievoorzitter. Dit keer had ik veel meer voorbereidend werk. Ik stelde nota’s op voor de commissieleden en zorgde voor een vlot verloop van de debatten.”

De leerlingen zetelden in verschillende commissies die elk rond een specifiek thema werkten. Gust Vandamme (4NW): “In mijn commissie behandelden we bijvoorbeeld massatoerisme. Ik moest me inlezen in het onderwerp en het standpunt van Spanje uitzoeken. Daarna was het onze taak om de andere landen te overtuigen zodat ze onze resolutie zouden goedgekeuren.”

Persoonlijke groei

De simulatie bood niet alleen inzicht in politiek, het zorgde ook voor een persoonlijke groei van de leerlingen. “Ik kende vooraf niets van politiek”, vertelt Bo Verfaillie (4NW). “Wist ik veel wat een resolutie of preambule was”, lacht ze. “Daarnaast was het ook een boost voor mijn zelfvertrouwen en durf ik nu mijn mening sterker uiten.”

Barnums politieke talent bleef bovendien niet onopgemerkt. Merel mag volgend jaar MEP Belgium in goede banen leiden als president en Gust keert terug als commissievoorzitter. Bo Verfaillie mag België dan weer vertegenwoordigen op het Internationale MEP. (LC)