Barnum pakt uit met langste picknicktafel op BeSafe-dag

Leerlingen van het vijfde jaar van Barnum organiseerden donderdag een BeSafe-dag. Aan de hand van verschillende activiteiten kwamen verschillende vormen van veiligheid aan bod. Het hoogtepunt ging over de middag. Dan picknickten de leerlingen aan een 200 meter lange tafel.

Vijftien leerlingen uit het vijfde middelbaar van het Barnum kozen bij de start van het schooljaar voor het seminarievak boost. “We leerden er hoe we op een goede manier activiteiten kunnen organiseren en willen dat ook in de praktijk brengen”, aldus leerlinge Luna De Jonckheere. De leerlingen werkten plannen voor een BeSafe-dag uit. “Een volledige dat met originele activiteiten om onze medeleerlingen op een leuke manier bij te scholen over alle soorten veiligheid.” Donderdag was het dan zover. Op de speelplaats leerden de leerlingen dankzij een tuimelwagen bij over verkeersveiligheid, in een escaperoom leerden toekomstige wetenschappers bij over de mogelijke gevaren in een labo. In de tuin van Ter Berken speelden de leerlingen een gezondheidsspel. Leerlingen konden zich wagen aan een klimmuur of een les zelfverdediging volgen.

Lange picknicktafel

Het hoogtepunt van de dag vond over de middag plaats. In de Stokerijstraat schoven de leerlingen aan een 200 meter lange picknicktafel aan voor een gezonde maaltijd. “Hiervoor konden we rekenen op de leerlingen van onze partnerschool Viso, de leerlingen van Barnum en de medewerkers van de sociale boerderij De Lochting.