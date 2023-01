BAMO Moorsele breit warme jas voor bomen op speelplaats

Een MOS-school maakt werk van duurzaamheid. Ze besteedt aandacht aan het klimaat, gezonde voeding en mobiliteit. Ook Bamo in Moorsele is zo’n ‘duurzame en straffe school’. Vorige week kregen vijf bomen een nieuwe, warme winterjas.

Juffen Bieke en Caroline maken deel uit van de MOS-werkgroep. “Een van de opdrachten voor dit jaar is om op een creatieve manier werk te maken van een ‘warme winter’. In deze koudste weken van het jaar, wanneer de kerstverlichting en de feesten voorbij zijn, kan iedereen wel wat extra warmte gebruiken. Vandaar het idee om de bomen rond onze school te versieren met een lappendeken. Ouders, grootouders, buren, personeel, de breiclub van dienstencentrum Martha, iedereen breide mee. We krijgen leuke reacties van de ouders en de passanten. Jammer dat het mooie werk niet al te lang mag blijven hangen. Het welzijn van de bomen houden we ook in de gaten”, besluiten de juffen. (HV)