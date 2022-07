Bachelorstudenten doen onderzoek hoe de Westhoek wordt gezien door bril anderstalige nieuwkomers

Enkele VIVES-studenten onderzochten hoe anderstalige nieuwkomers hun leven in de Westhoek ervaren. “Op vlak van tewerkstelling, zoektocht naar een woning en het leren van de Nederlandse taal is verbetering mogelijk.”

Vijf studenten aan de hogeschool VIVES in Kortrijk kozen ervoor hun bachelorproef te maken rond migratie en diversiteit. Het is in dat kader dat het onderzoek ‘De Westhoek door de bril van anderstalige nieuwkomers’ werd uitgevoerd. Dat gebeurde samen met het platform Westhoek Vredeshoek. “Dat platform stimuleert initiatieven waarbij gemeentebesturen en inwoners van de Westhoek geprikkeld worden om gastvrijheid in de praktijk te brengen, onder meer tegenover anderstalige nieuwkomers”, zegt studente Astrid Busschaert.

“Uit eerste gesprekken bleek dat er in de regio tekorten zijn op vlak van onthaal en integratie van anderstalige nieuwkomers en dan meer specifiek op vlak van psychosociaal welzijn. Door het psychosociaal welzijn in deze regio te gaan onderzoeken, wordt er een beeld gevormd van de wensen, noden, knelpunten, kansen en sterktes bij de nieuwkomers en de hulpverlenende instanties. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat er heel wat potentieel is om het psychosociaal welzijn van anderstalige erkende nieuwkomers te bevorderen, maar dat er enkele factoren zijn die extra aandacht verdienen zoals tewerkstelling, de zoektocht naar een woning en het leren van de Nederlandse taal. Indien er meer aandacht wordt besteed aan deze aandachtspunten, kan dit een positief effect hebben op het psychosociaal welzijn van nieuwkomers in de Westhoek.” (CM)