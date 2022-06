Bachelorproef Vives-studenten vervelt tot actieplan Pradopark: “Bal ligt nu bij de stad”

Acht Vives-studenten Sociaal-agogisch werk wilden met hun bachelorproef het Pradopark in Kortrijk aanpakken. Met de slogan “Een tuin voor de buurt” willen ze de omgeving toegankelijker maken maar ook de onderlinge cohesie verbeteren bij de buurtbewoners. Woensdag werd het project voorgesteld bij het stadsbestuur.

De opdracht kadert in de bachelorproef van de studenten en werd op vraag van Stad Kortrijk voorgesteld door de Hogeschool als mogelijks project. “We mochten zelf een project uitkiezen en het leek ons best een uitdagend gegeven om hiermee aan de slag te gaan”, klinkt het bij Jef Sips (21). “Het Pradopark zelf is al meerdere jaren het onderwerp van eindwerken geweest. We merkten bij onze rondvraag dat er best al wat initiatieven de revue gepasseerd zijn en maakten er uit op dat ze het vooral jammer vonden dat er nooit verder wat mee gedaan werd. Met ons actieplan hopen we daar verandering in te brengen”, vult Elise Nollet (22) aan.

Actieplan

De studenten zelf deden een grootschalige rondvraag bij nabijgelegen organisaties, buurtwerkers en bewoners maar trokken ook naar Mechelen en Gent om zich verder te informeren. “We zochten vooral gelijkgestelde locaties en ervaringen om ideeën op te doen. Dat was een leerrijke periode omdat we echt ontdekten wat het Pradopark voor velen betekent”, weet Julie Dujardin (23) ons te vertellen.

Er is best veel mogelijk. Zo stellen we voor om een aantal ingangen af te sluiten om de rust te bewaren, de kop van het Pradopark te ontharden en creatiever in te kleden maar ook het plaatsen van zitbanken en picknicktafels zijn een grote meerwaarde – student Thibault De Winter (21)

Het Pradopark staat voor de omgeving synoniem voor rust en kalmte maar kende ook een woelige periode met criminaliteit. “Vroeger was het anders. De vele sluipwegen zorgden voor vlotte vluchtroutes maar er werd toen ingezet op veiligheid en sinds een aantal jaar is de rust nu teruggekeerd. We merken dat de bewoners die rust wel belangrijk vinden en dus hebben we daar een hoofdthema van gemaakt”, aldus Tartil Elamin (23).

Speelplein

Vanuit de buurt kwam de vraag naar een speelplein voor de kinderen, de verbetering van de cohesie en de aanpassingen van de ‘kop’ van het Pradopark. “Er is best veel mogelijk. Zo stellen we voor om een aantal ingangen af te sluiten om de rust te bewaren, de kop van het Pradopark te ontharden en creatiever in te kleden maar ook het plaatsen van zitbanken en picknicktafels zijn een grote meerwaarde”, klinkt het bij Thibault De Winter (21).

Overige actiepunten die de studenten aanhaalden zijn de heraanleg van het voetbalveld, fitnesstoestellen, slimme verlichting en een wijkbarbecue. “Dat laatste was er wel ooit, maar zij die die het trokken zijn verhuisd. We hebben zelf potentiële vervangers aangesproken”, vult Phebe De Sloover (21) aan.

Positief gevoel

De studenten hielden alvast een positief gevoel over aan hun project. “We hopen vooral dat Stad Kortrijk zich actief gaat inzetten met de actiepunten die we uitgewerkt hebben. We kozen voor duurzame, eenvoudige zaken.”

Op woensdag 22 juni wordt de bachelorproef voorgesteld aan Stad Kortrijk in de aanwezigheid van buurtbewoners, docenten en betrokken organisaties. “Vanaf dan ligt alles in handen van de stad maar we zijn overtuigd van de meerwaarde en de vele mogelijkheden die de omgeving te bieden heeft. Het creëren van een rustige, aangename omgeving met voldoende mogelijkheden voor de buurt lijkt ons dan ook belangrijk voor een kernstad”, aldus Bo Houpline (20).