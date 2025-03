Ayton (22) ontwerpt als afstudeerproject bordspel ‘Bachelor Blunders’: “Een handig hulpmiddelvoor toekomstige studenten”

Ayton Soenens maakte als afstudeerproject Grafische en Digitale Media aan de Arteveldehogeschool in Gent het bordspel ‘Bachelor Blunders’. Je kan het vergelijken met Monopoly, maar dit is er wel eentje exclusief voor deze school met opleidingen en allerlei valkuilen onderweg. De Arteveldehogeschool wil er alvast mee uitpakken.

Ayton (22) is de zoon van Koen Soenens uit Meulebeke en Natascha Tack uit de Edelweisstraat. Hij is de broer van Leyton (20) en de vriend van Sarah Terras. Ayton was meerdere jaren actief in het wielerpeloton. Nu houdt hij van karten en simracen. “Ik ging naar de lagere school in de Centrumschool in de Schoolstraat. Voor het middelbaar onderwijs trok ik naar Athena Campus Heule, waar ik Grafische en Digitale Media volgde. Daarna studeerde ik aan de Arteveldehogeschool in Gent. In september 2024 studeerde ik af. Ik ben nu nog zelfstandige in hoofdberoep, maar weldra stop ik daarmee en zoek ik werk in de grafische sector.”

Acht maanden werk

Wist je dat twee op de drie studenten langer dan drie jaar over hun bachelor doen? “Ook mij is dit overkomen”, geeft Ayton toe. “Studeren aan een hogeschool is een avontuur vol uitdagingen, onverwachte wendingen en soms ook struikelblokken. Maar wat als je je hierop kon voorbereiden, op een speelse en interactieve manier? Tijdens mijn afstudeerproject in het academiejaar 2023-2024 wilde ik iets ontwerpen dat een echte impact kan hebben en studenten kan helpen. Zo ben ik op het idee van een bordspel gekomen. Met ‘Bachelor Blunders’ duiken eerstejaarsstudenten van de Arteveldehogeschool in realistische leuke en minder leuke situaties, die ze tijdens hun opleiding kunnen tegenkomen in het spel. Dit helpt hen niet alleen wegwijs te raken in het hoger onderwijs, maar ook om sneller contact te leggen met andere studenten. Samen ontdekken ze de opleiding waarvoor ze kiezen, beleven ze allerlei situaties en leren de studenten elkaar direct kennen. Dat is de kracht van dit spel”, weet Ayton.

“Dit spel is voor intern gebruik in de Artevelde- hogeschool”

“Midden juni 2024 was mijn prototype klaar. Ik stelde het voor aan acht docenten van mijn school. Het opleidingshoofd vond het tof en besloot het prototype verder uit te werken. Ik kreeg hulp van drie docenten om te controleren of de informatie allemaal juist was. Ik stak er acht maanden werk in. Een project dat begon als een idee, groeide uit tot een waardevolle tool voor toekomstige studenten.”

Dit bordspel wordt niet officieel op de markt gebracht. Het is enkel voor intern gebruik voor de Arteveldehogeschool.

Speels bijleren

“Ik hoopte dat er iets werd gedaan met mijn afstudeerproject. Studenten speelden al het spel. Met zes ben je er een uurtje mee zoet. De spelers leren op een speelse manier veel bij over de schoolrichtingen. Het spel bevat een spelbord dat is verdeeld over drie jaren, met alle vakken die de studenten volgen tijdens hun bacheloropleiding. De groene vakken behoren tot het eerste jaar, de paarse tot het tweede jaar en de oranje tot het derde jaar”, legt Ayron uit.

“Daarnaast zijn er situatiekaarten in het spel, die situaties voorstellen die studenten kunnen meemaken. Het spel bevat ook twee dobbelstenen: één reguliere dobbelsteen om je pion te verplaatsen en een speciale dobbelsteen met twintig zijden, waarmee je voor punten gooit wanneer je op een schoolvak terechtkomt. Om de behaalde punten bij te houden, heeft iedere student een eigen rapport. De student die voor alle vakken als eerste slaagt, wint zijn of haar diploma. Het spel is enkel geschikt voor de Arteveldehogeschool want alle informatie is gebaseerd op de school. Een exacte prijs kleef ik er niet op, omdat dit afhankelijk is hoeveel stuks men nodig heeft. En mijn toekomst? Ik amuseerde mij met het ontwerpen van dit bordspel. Misschien ligt mijn toekomst wel in de board games?”