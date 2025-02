Auteur ‘De familie Claus’ werkt aan verhaal met Poperingse Freinetschool De Torteltuin: “Meer plezier in lezen en schrijven ontwikkelen”

Freinetschool De Torteltuin in Poperinge en VBS De Akker in Westvleteren stappen in een nieuw proefproject ‘Auteursresidenties’ voor het basisonderwijs van De Provincie West-Vlaanderen. Een jeugdauteur komt gedurende enkele weken langs in de klas om samen met de kinderen actief aan de slag te gaan om een eigen verhaal te maken. De Torteltuin kreeg op maandag 24 februari voor het eerst bezoek van jeugdauteur Sofie Leyts. Ze pende het verhaal ‘De familie Claus’ neer.

“Als school vinden we het belangrijk om iedere kans te grijpen die te maken heeft met taal in de breedste zin van het woord. In onze school leren de kinderen lezen via zinnen uit de ronde ‘aanvankelijk leren lezen’. Taal stimuleren in alle vakken en aspecten vinden wij enorm belangrijk. Het bevorderen van creativiteit en het ontwikkelen van een passie voor verhalen dragen wij hoog in het vaandel. Het is essentieel dat kinderen niet alleen leren om teksten te begrijpen, maar ook zelf kunnen schrijven en hun eigen verhalen leren vertellen”, legt Inge Soenen, coördinator Freinetschool De Torteltuin Poperinge.

“Wij zetten hier zelf al sterk op in door de kinderen te ondersteunen in het schrijven van vrije teksten, teksten die volledig uit het kind zelf komen. Met deze teksten gaan we aan de slag om woordenschat, zinsbouw, logische opbouw enzovoort te stimuleren. Dit project biedt hen de kans om met een echte auteur in contact te komen, hen verder te inspireren en hen te laten ontdekken dat ook het schrijfproces van auteurs inzet en doorzettingsvermogen vereist.”

De familie Claus

“Het project is een unieke kans om onze kinderen meer te leren over het proces van het ontwikkelen van een idee naar een boek: ‘het vallen en opstaan’ ook bij schrijvers. Het biedt hen een ervaring waarbij ze kennis kunnen maken met de praktijk en het leven van een schrijver, iets wat ze anders niet zouden meemaken. De kans om direct van een auteur te leren en samen te werken is een extra motivatie voor dit project.

(lees verder onder de foto)

Freinetschool De Torteltuin in Poperinge kreeg jeugdauteur Sofie Leyts op bezoek. © LBR

Auteur Sofie Leyts komt langs in de Torteltuin. Ze schreef het boek ‘De familie Claus’. “De kinderen kenden Sofie Leyts nog niet zo goed. Ze kenden wel de film ‘De familie Claus’, Sofie schreef het boek over deze film. Momenteel proberen we alle boeken in de bib te bemachtigen en te zorgen dat we goed voorbereid zijn. Iedereen is heel nieuwsgierig en wil haar en haar boeken leren kennen.” In de verfilming van ‘De familie Claus’ spelen onder andere Jan Decleir, Sien Eggers, Pommelien Thijs, Stefaan Degand en Josje Huisman.

Creatief schrijven

Schrijfster Sofie Leyts komt vier keer bij de kinderen in de klas werken. “Het is de bedoeling dat we werken rond begrijpend luisteren en creatief schrijven, wat we gaan doen via verschillende spelmomenten. Er zal één thema centraal staan, waar de auteur met de kinderen rond gaat werken. Het doel is om samen met Sofie een schrijf- en/of illustratieopdracht te maken die we op het slotmoment in het Provinciehuis Boeverbos in Brugge op 23 mei zullen presenteren. Het belangrijkste doel van dit project is om de creativiteit en schrijfvaardigheid van de leerlingen te stimuleren en hen tegelijkertijd meer inzicht te geven in het leven en werk van een schrijver”, zegt Inge.

“We hopen dat de kinderen nog meer gestimuleerd worden om te schrijven en dat ze een dieper begrip krijgen van het creatieve proces van een auteur. Daarnaast kan het project hen helpen om meer plezier in lezen en schrijven te ontwikkelen, wat hun zelfvertrouwen in taal en literatuur vergroot.”