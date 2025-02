Atheneum Brugge overhandigt cheque met monsterbedrag aan SISP

De leerlingen van Atheneum Brugge hebben zich een jaar lang ingezet om een mooi bedrag te verzamelen voor Sebastian Indian Social Project (SISP). Het team sprokkelde een bedrag van maar liefst 21.000 euro bijeen. Dat monsterbedrag werd op dinsdag 4 februari in de school overhandigd aan Jo Rigole, bestuurslid van SISP.

SISP is een kleine NGO die werkzaam is in Zuid-India met als doel de levenskwaliteit van de allerarmsten te verbeteren zonder onderscheid te maken tussen klassen of religie. De organisatie schenkt bovendien bijzondere aandacht aan de rechten en noden van kinderen en vrouwen. Het project ligt de school al ruim tien jaar na aan het hart en past perfect binnen de pedagogische visie van het Atheneum Brugge.

Op 20 februari vertrekken 15 leerlingen van het team ‘Friends in Kovalam’ naar India. De leerlingen krijgen daar de unieke kans om de werking van SISP van dichtbij mee te maken en bovendien kennis te maken met een compleet andere cultuur. (PDC)