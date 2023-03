Athena campus Heule en Athena Ter Bruyninge Kortrijk zijn klaar voor de internationale ‘Greenpower Challenge Race’

De leerlingen van Athena campus Heule en Athena Ter Bruyninge Kortrijk zijn klaar voor hun deelname aan de internationale ‘Greenpower Challenge Race’. Drie teams hebben elk hun eigen kart gebouwd en zijn klaar om onder de vlag van het ‘Athena-racingteam.be’ te racen in Brugge en op het racecircuit van Zolder.

Negentien leerlingen in drie teams hebben maandenlang hard en toegewijd gewerkt aan de ontwerpen en het bouwen van de elektrische karts. De karts zijn zo goed als klaar. Nog een paar testritten op de parking van de VDAB in Gent en op de LAR Menen, om daarna de laatste euvels bij te schaven voor het grote moment: ‘De Greenpower Challenge race’.

Meest energiezuinige voertuig ontwerpen

Na alle technische uitdagingen te hebben getrotseerd worden de wedstrijden, in Brugge op 2 april en op het racecircuit van Zolder op 22 april, voor deze studenten alvast een spannende ervaring. Het doel is het meest energiezuinige voertuig te ontwerpen en daarmee misschien de finale te rijden op Goodwood-UK. In juni 2023 is dan de bekendmaking van wie naar Goodwood-UK mag. Aan deze internationale wedstrijd nemen 2.000 teams deel uit tien landen. De Athene campus is de enige school die deelneemt met drie karts.

Leerproces

Eenvoudig was het niet. Alle deelnemende teams krijgen dezelfde motor en 24 volt batterijen. De rest moeten ze zelf bedenken en uitwerken. “We hebben voor veel problemen een oplossing moeten bedenken”, vertellen de leerlingen. “Zo kunnen we onder andere de neusvleugel aanpassen.”

Op het ogenblik doen de karts het goed. Ze rijden al vlotjes 58 min. Nu moeten ze nog de laatste hindernis overwinnen. “Dit is de aandrijvingsknop voor het bepalen van de snelheid en dan zijn we er helemaal klaar voor. Het kan altijd beter”, vertelt Geert Blomme, coördinator van het Athena-racingteam.be. “Het frame is uit staal, maar dat kunnen we nog vervangen door aluminium. We hebben al verbeteringen in het hoofd voor volgend jaar, maar de focus ligt nu op deze wedstrijd. Het is en blijft een leerproces voor iedereen.”

Kans

De Greenpower Challenge Race is niet alleen een wedstrijd, maar ook een kans voor de studenten om te leren, om te groeien en met elkaar samen te werken. “Het evenement moedigt studenten aan om innovatie, creativiteit en teamwerk te omarmen. Dit ecologische STEM-verhaal wordt hiermee een unieke vorm van inclusief onderwijs”, zegt de coördinator van het Athena-racingteam.be.



