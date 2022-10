Athena campus Heule en Athena Ter Bruyninge Kortrijk doen mee aan de Greenpower Challenge

De leerlingen van Athena campus Heule en Athena Ter Bruyninge bouwen in het kader van inclusief onderwijs mee aan één van de drie wagens die meedoen aan het Greenpower Challenge project. Samen met de kennis en kunde van de leerkrachten en leerlingen zorgen ze ervoor dat alle wagens competitief zijn in deze competitie. “We willen tonen dat we samen heel wat in onze mars hebben.”

Het is de bedoeling dat deze leerlingen een elektrisch aangedreven kart ontwerpen en bouwen, om daarmee dan deel te nemen in mei 2023 aan de kwalificatieraces op Zolder en Mettet. Het doel is het meest energiezuinige voertuig te ontwerpen en daarmee proberen de finale te rijden op Goodwood-UK. In juni 2023 is dan de bekendmaking van wie naar de finale mag.

In dit project slaan Athena campus Heule en Athena campus Ter Bruyninge de handen in elkaar. Ze hebben drie teams voor de Greenpower Challenge: twee teams uit het 4e jaar elektriciteit van Athena Campus Heule en één team van het 4e jaar elektriciteit van OV4 type 3 uit Athena Ter Bruyninge in Marke. In deze uitdaging worden de leerlingen niet enkel in de praktijk uitgedaagd, maar ook in hun algemene vakken.

Inspireren

Greenpower Benelux wil jongeren inspireren om hun potentieel te ontdekken en enthousiasme op te wekken in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, door middel van een unieke uitdaging: het ontwerpen en bouwen van een elektrische auto om er uiteindelijk ook mee te racen. De afdeling Greenpower Benelux voorziet didactisch materiaal en bouwen een ondersteunend netwerk om de leerervaring te verrijken. Zij stellen een design – build – race challenge voor studenten en dit door het bouwen en racen met een elektrische kart.

“Dank aan de sponsors, die allen een link hebben met het project. Zonder onze sponsors is dat project voor onze school niet haalbaar. Het is de bedoeling dat alles zelfbedruipend wordt. Dit is een uitdaging voor de leerlingen, leraars en de school”, zegt directeur Frank Derycke.

Community

De Athena campussen blijven bouwen aan community van scholen en bedrijven. “We willen niet stoppen met dit project. We willen met alle leerlingen, en het schoolteam, werken aan een beeld die conform is aan de vraag van de arbeidsmarkt. Samen met het schoolteam, sponsors, en de bedrijven willen wij een realistisch beeld vormen zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen integreren wanneer zij een getuigschrift of een diploma in hun bezit krijgen.”

The Geenpower project is een internationale organisatie die tot doel heeft meer jonge mensen te laten kiezen voor een technisch georiënteerde richting. Greenpower Benelux maakt deel uit van de internationale organisatie Greenpower Education Trust. Het is ontstaan in Engeland in 2000. 2000 teams uit 10 verschillende landen namen er toen aan deel.