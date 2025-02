Atelier B en Stad Brugge houden samen Brugge proper

In een bijzondere samenwerking tussen Atelier B, een school voor buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren en de stadsdienst Openbaar Domein, krijgen leerlingen wekelijks op vrijdag de kans om te helpen met de groenploegen van Sint-Kruis en Assebroek. De leerlingen van het vierde jaar van de school leren verschillende aspecten van groenonderhoud hierdoor van dichtbij kennen. Ze maken kennis met een breed scala aan opdrachten zoals het aanplanten van bomen, vaste planten, onkruid wieden, afboorden van perkjes, bloembollen planten, hakseling aanvoeren en het onderhoud van begraafplaatsen. Het uitgevoerde werk is een meerwaarde voor onze stad en de leerlingen zijn enthousiast over wat ze allemaal leren. Schepen Franky Demon bestempelt de samenwerking als een echte win-winsituatie. (PDC/foto PDC)