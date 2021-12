Ashley (10) volgt al twee jaar thuis les via laptop, Centrumschool Kuurne organiseert Sintontbijt ten voordele van Bednet

Jaarlijks organiseert de werkgroep ‘Bewustmaking’ een Sintontbijt in de centrumschool van Kuurne. De leerlingen, die hier vooraf voor inschreven en 5 euro betaalden, kregen op woensdag 1 december om 8 uur een klaaskoek, een mandarijntje en een lekkere tas chocomelk, elk in zijn eigen klasgroep.

Het was een gezellig sfeertje op de school. Samen ontbijten in de klas is eens iets anders dan gewoon les volgen. Het is wel heel confronterend als je die jonge kinderen van tien jaar ziet binnenkomen in hun klas, het vijfde leerjaar. Ze hebben allemaal hun mondmasker aan en nemen plaats op hun bank.

De werkgroep ‘Bewustmaking’ koos dit jaar Bednet als goed doel, heel eenvoudig omdat een leerling van deze school reeds bijna twee jaar les volgt via Bednet. Ze is aanwezig in de klas via een tv-scherm waarmee ze live de les kan volgen en haar vinger kan opsteken om antwoorden te geven of vragen te stellen. Ashley (10 jaar) mag om medische redenen zeker geen coronabesmetting oplopen, dat zou voor haar levensgevaarlijk kunnen zijn.

Twijfel

Vorig jaar, toen ze in het vierde leerjaar zat, heeft ze van september tot juni alle lessen via Bednet kunnen volgen. Daardoor kon ze vlot overgaan naar het vijfde leerjaar. In het begin van het schooljaar, toen de coronacijfers er goed uitzagen, twijfelde haar mama of ze haar dochtertje opnieuw gewoon naar school zou laten gaan. Nu is ze blij dat ze toen beslist heeft om Ashley nog thuis te houden aangezien er op dit moment vele besmettingen via de lagere scholen gebeuren.

Vorig jaar contacteerde de school Bednet en die hebben toen alles aangepast, zowel in de klas als bij Ashley thuis. Bednet zorgt ervoor dat je de les in je eigen klas live kan volgen, vanop de laptop thuis en dat er in de klas een tv-scherm staat waarop je live te zien en te horen bent.

Zwaaien na schooltijd

“Het is niet eenvoudig voor Ashley”, vertelt haar juf Hilde Sabbe, “Ashley mist haar vriendjes en heeft het soms moeilijk met de situatie. Haar zus Hayley zit hier ook op school en kan wel elke dag naar school komen. Voor de leerkracht is het ook niet eenvoudig. Je moet telkens voor een hele week alles apart voor haar voorbereiden en klaarmaken. We geven taken en boeken mee met haar zus en versturen veel per e-mail. Maar ik doe dat met veel plezier omdat ik weet dat ik op die manier Ashley kan helpen.”

De kinderen van de klas zijn het ondertussen al gewoon. Ashley zit in hun klas, wel op een tv-scherm, maar ze is er en ze stelt ook vragen en babbelt over van alles. Een vriendje vertelt dat Ashley soms eens in de tuin na schooltijd komt staan en dat ze dan naar elkaar kunnen zwaaien.

“We hebben vandaag 350 Sintontbijten verdeeld in onze school. De opbrengst zal ongeveer 1000 euro zijn en gaat volledig naar Bednet”, besluit Evelyne Declerck van de werkgroep ‘Bewustmaking’. “We hebben er vandaag ook voor gezorgd dat Ashley thuis ook een Sintontbijt kreeg en nog een extra geschenkje, de Bednet-poes, een blauwe zachte knuffel die tegelijk ook een kersenpitkussentje is om je lekker warm te houden.”

(ADM)