Anne-Sophie Artois leidt voortaan VBS Sint-Michiels en VBS Sint-Vincentius

Ann-Sophie Artois is de nieuwe directeur van de vrije basisscholen Sint-Michiels Ieper en Sint-Vincentius Zillebeke. Anne-Sophie volgt Koen Schelpe op die directeur wordt van de schoolgroep CDI Ieper in opvolging van Marleen Vandenberghe.

Anne-Sophie (38) is getrouwd met Dieter Glorie en is mama van Jeroom (9) en Ann-Floor (6) en woont in Ieper. Haar onderwijsloopbaan wijkt af van de reguliere gang van zaken in het onderwijs. “Ik heb les gegeven in een privéschool in Oostduinkerke. In het lager werkte ik met kinderen met leer- en motivatiemoeilijkheden. In het secundair gaf ik psychologie, gesprekstechnieken en PR-vakken aan die leerlingen. Nadien zette ik de stap naar de vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs De Sprong in Kortrijk waar ik klastitularis was en in het pedagogisch team zat. Het is een anders parcours dan gebruikelijk maar het heeft mij op vele facetten gevormd en ik heb heel wat ervaring kunnen opdoen.”

Samen met mijn team wil ik warme, zelfzekere en innovatieve jongvolwassenen afleveren

Gezellige school

Twee jaar geleden kreeg Ann-Sophie al de kans om directeur te worden in een school in Kortrijk maar ze verkoos om in haar thuisstad aan de slag te gaan. “Op persoonlijk vlak is stilstaan voor mij synoniem van achteruitgaan”, vervolgt Ann-Sophie. “Daarom solliciteerde ik voor een directeursfunctie binnen CDI-Ieper. Algemeen directeur Marleen Vandenberghe en het CDI-schoolbestuur gaven mij de kans om directeur te worden in de vrije basisscholen Sint-Michiels en Sint-Vincentius, wat in het verlengde ligt van mijn taak in het pedagogisch kernteam in Kortrijk. Beide afdelingen samen omvatten zowat 370 leerlingen en een 40-tal personeelsleden. Ik wil de weg verder zetten om enerzijds de kleinschaligheid te bewaren en anderzijds ervoor zorgen dat de afdelingen samen een gezellige en warme school vormen. Kinderen zijn hier gelukkig en dat wil ik samen met het team zo houden. De structuur zit goed in elkaar en alles loopt vlot.”

Zorgcoördinator

Ann-Sophie kon genieten van een meelooptraject zodat ze zich uitgebreid kon voorbereiden op haar taak. “In april vorig jaar kon ik al vergaderingen meemaken. Half augustus kon ik de personeelsvergaderingen samen met Koen Schelpe leiden. Sinds de kerstvakantie kreeg ik meer en meer zeggenschap. Momenteel werk ik ook nog als zorgcoördinator in de kleuterafdelingen. Op 1 maart ga ik dus officieel in dienst als directeur. In die functie en samen met mijn team wil ik warme, zelfzekere en innovatieve jongvolwassenen afleveren. ‘Zin in leren! Zin in leven!’ is de slogan van het katholiek onderwijs Vlaanderen die ook hier zal gelden. Ik weet dat ik een belangrijke stap heb gezet, maar ik ben niet over een nacht ijs gegaan. Ik sta nog altijd graag voor een klas, maar de tijd is rijp om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, besluit Ann-Sophie Artois. (EG)