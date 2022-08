Ann Merchiers is de nieuwe directeur van VBS H. Familie: “Ik voelde mij meteen heel welkom op deze school”

Op 1 september krijgen de leerlingen van de vrije basisschool Heilige Familie een nieuwe directeur. “Ik voel me hier heel welkom”, zegt Ann Merchiers. Ze neemt de fakkel over van Sabine Biebauw die nu coördinerend directeur van scholengroep NOVUS is.

Ann Merchiers (46) neemt vol enthousiasme de taak van directeur op zich in de vrije basisschool van Oudenburg en van Ettelgem. “Ik wil me zo vlug mogelijk integreren in Oudenburg, te beginnen met hier mijn boodschappen te doen”, vertelt de nieuwe directeur die met haar gezin in Oostende woont.

Ann is getrouwd met Michel Busato die in Oudenburg een uitgebreide vriendenkring heeft, mede door het feit dat ‘t Scharnier ooit zijn uitgaansplek was. Het koppel heeft twee kinderen, Nanor (14) en Miro (12).

“Dit is niet mijn eerste job als directeur. Ik heb er al een carrière van 17 jaar opzitten, onder meer in Gent en De Haan. Ik was pas 28 jaar toen ik directeur werd. Vorig jaar werkte ik een jaar in het ondersteuningsnetwerk van het onderwijs in Oostende. Toen ik te weten kwam dat hier de directieplek vacant was, heb ik gesolliciteerd”, vertelt Ann Merchiers.

Mooie mix

“Van bij de eerste contacten voelde ik dat in beide teams van de school een mooie mix actief is: ervaren en capabele leerkrachten. Ik had meteen het gevoel dat ik welkom ben en wil er dan ook voor iedereen zijn: personeel, leerlingen en ouders. Ze kunnen altijd bij mij terecht en ik wil iedereen zo vlug mogelijk leren kennen”, verzekert de nieuwe directeur.

Ik daag iedereen uit om eens een dag mee te draaien

“Daarom wil ik ook Oudenburg leren kennen. Dat vind ik belangrijk. Een van mijn belangrijkste taken is de teams volop ondersteunen, want ik heb eindeloos respect voor leerkrachten. Er wordt soms wat lacherig gedaan over het onderwijs, maar ik daag iedereen uit om eens een dagje mee te draaien”, verdedigt Ann het onderwijzend personeel.

Voor de eerste schooldag zijn de teams van Oudenburg en Ettelgem samen met de nieuwe directeur een thema aan het uitdokteren. “Daar kan ik nog niets over verklappen. Het moet een verrassing worden, maar speciaal wordt het zeker”, zegt Ann.

Wel wil ze kwijt dat in september een bewegingsproject in de steigers staat en dat ze met haar leerkrachtenteam in oktober Oudenburg gaat verkennen op de fiets op de erfgoeddag.

Nieuwe school

“Ik kijk ernaar uit om hier vele jaren als directeur te staan, zeker met het vooruitzicht van een nieuwe moderne school. In september worden nog enkele weken archeologische opgravingen uitgevoerd en dan kan de bouw beginnen. Het zal vooral Sabine Biebauw zijn die de opvolging zal doen, maar uiteraard zal ik daar ook deel van uitmaken”, besluit Ann Merchiers.