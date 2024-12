Anderstalige nieuwkomers steunen dienstencentrum in Tielt met wenskaarten voor De Warmste Week

Leerlingen van de OKAN-klas van Tielt trokken maandag naar ‘t Vijverhof, waar ze zelfgemaakte wenskaartjes gingen overhandigen. De actie kadert binnen de Warmste Week.

Sinds 2022 heeft Tielt een OKAN-klas. De Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers van Scholengroep Molenland is gevestigd in de Beernegemstraat en de focus ligt er op een snelle verwerving van Nederlands, maar er is ook ruimte voor creativiteit. “In de lessen Beeld ontwierpen en maakten de leerlingen onder leiding van leerkracht Els unieke wenskaartjes, die ze persoonlijk gingen overhandigen aan het dienstencentrum”, legt coördinator Anouschka Defraeye uit. “Het project gaf onze leerlingen niet alleen de kans om hun artistieke vaardigheden te tonen, maar ook om te laten zien hoe belangrijk solidariteit is.” De kaartjes zullen tijdens de Warmste Week uitgedeeld worden aan de bezoekers van dienstencentrum Onder De Torens, dat behalve in Tielt ook een mobiele werking heeft in de deelgemeenten.